Владимир Синяговский: Медицинв делает нас сильнее...
Депутата Глсударственной Думы Владимир Синяговский строил свои отношения на уровне доверия и дружбы
Зачем?
"Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В Краснодарском крае большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. За последнее время выстроена многофункциональная высокотехнологичная система, способная оказывать жителям нашего региона медицинскую помощь на самом высоком уровне.
Здоровье нации – один из важнейших государственных приоритетов. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — сотни спасенных людей — оправдывает все усилия.
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность делу и весомый вклад в укрепление здоровья, повышение качества жизни кубанцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!
Мира и добра!
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."