Владимир Синяговский: Медицинв делает нас сильнее...

/Здоровье/

Депутата Глсударственной Думы Владимир Синяговский строил свои отношения на уровне доверия и дружбы

Зачем?

"Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В Краснодарском крае большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. За последнее время выстроена многофункциональная высокотехнологичная система, способная оказывать жителям нашего региона медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Здоровье нации – один из важнейших государственных приоритетов. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — сотни спасенных людей — оправдывает все усилия.

Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность делу и весомый вклад в укрепление здоровья, повышение качества жизни кубанцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Мира и добра!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."