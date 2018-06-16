На Кубани проблемы здравоохранения обсуждают публично

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14 июня 2018 года Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Мероприятие было организовано комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

В работе круглого стола приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, депутатского корпуса, медицинских учреждений, территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края.

Выступая на мероприятии, Сергей Мышак отметил, что «лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – это острая тема, требующая самого пристального внимания и тщательного анализа. К сожалению, существующая система несовершенна и нуждается в оптимизации».

По итогам обсуждения были выработаны предложения по совершенствованию лекарственного обеспечения, которые будут направлены в Государственную Думу РФ.

Источник: аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае