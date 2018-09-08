РЕН ТВ устроит концерт на Охотном Ряду

/Анонс событий/

9 сентября РЕН ТВ приглашает всех зрителей к своей сцене на Охотном Ряду. Именно там можно будет послушать любимые песни популярных звёзд, узнать о главных премьерах сезона блокбастеров и впервые увидеть новое оформление РЕН ТВ во внеэфирной среде.

РЕН ТВ предлагает жителям и гостям Москвы вместе отпраздновать День города – в самом центре столицы. 9 сентября на сцене РЕН ТВ на Охотном Ряду состоится большой бесплатный концерт российских музыкантов. А Игорь Прокопенко («Военная тайна»), Олег Шишкин («Загадки человечества») и Владимир Щеглов («Самая полезная программа») расскажут о главных блокбастерах нового телесезона.

За музыку будут отвечать «Манго-Манго», «Конец Фильма», «Запрещённые Барабанщики», «Приключения Электроников», «Город 312», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Вадим Степанцов и «Бах Компот», а также Найк Борзов.

Посетители концерта получат уникальную возможность впервые оценить новое оформление РЕН ТВ во внеэфирной среде, главной темой которого стали искры и огонь. В основу легла символика первобытной энергии – лава, костёр, пепел.

Праздник РЕН ТВ проходит в рамках Дня города, при поддержке Правительства Москвы. РЕН ТВ участвует в мероприятиях ко Дню города Москвы уже не первый раз. В прошлом году концерт телеканала на Манежной площадисобрал десятки тысяч человек.

Отмечайте День города Москвы вместе с РЕН ТВ – 9 сентября, весь день на Охотном Ряду.

Источник: https://drive.google.com/drive/folders/1VO76pQOafJd8OMOX9Nj5uGGmcFGC2W1l