Новороссийск будет без света и газа?
Администрация Новороссийска информирует жителей города-героя о проведении планово-профилактических работ в период с 24 по 28 сентября.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
Плановые на 24.09.2018 - 2
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: Серова, Планеристов, Шота Руставели.
Причина: ТП-248 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул. Новороссийская, Колхозная, Островского, Садовая, Ворошилова, Медведева, набережная, пер. Зеленый.
Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР. ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк8-206
|
Плановые на 25.09.2018 - 4
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: Мысхако. Морская, Крупской, Ленина.
Причина: РП-4 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская, ул. Луговая, Луговая-2, Радостная, Шоссейная.
Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк3-509
|
3
|
ВТ-Ресурс
|
с 10:00
до 16:00
|
Адрес: пр. Дзержинского 219А, 219, 223, 217.
Причина: ремонтные работы ТП-465
|
4
|
ВТ- Ресурс
|
с 10:00
до 16:00
|
Адрес: ул. Южная 1
Причина: ремонтные работы ТП-496
|
Плановые на 26.09.2018 - 3
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова.
Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: В. Баканский, Мира.
Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика.
Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-4
|
Плановые на 27.09.2018 - 2
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ж/д петля, Винзавод.
Причина: ТП-505 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание.
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика.
Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-1
|
Плановые на 28.09.2018 - 3
|
1
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 15:00
|
Адрес: ст. Раевская, ул. Грибоедова, ул. Колхозная
Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-8
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова.
Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.
|
3
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: В. Баканский, Мира.
Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.
План-график работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 24-28.09.
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
УК
|
Район
|
24.09.2018
|
ул. Прямая 31 (171 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
ул. Сакко и Ванцетти 20 (40 кв.)
|
АО НУК
|
ВР
|
ул. Советов 58 (81 кв.)
|
Новая Жилищная Стратегия
|
ЦР
|
ул. Советов 24 (14 кв.), 7 (24 кв.), 10 (64 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
25.09.2018
|
ул. Советов 11 (24 кв.), 12 (32 кв.), 16 (80 кв.), 22 (98 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
ул. Суворовская 15 (24 кв.)
|
АО «НУК»
|
ЦР
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Анонс событий