/Анонс событий/

Новороссийск будет без света и газа?

Администрация Новороссийска информирует жителей города-героя о проведении планово-профилактических работ в период с 24 по 28 сентября. 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

Плановые на 24.09.2018 - 2

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: Серова, Планеристов, Шота Руставели.

Причина: ТП-248 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, ул. Новороссийская, Колхозная, Островского, Садовая, Ворошилова, Медведева, набережная, пер. Зеленый.

Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР.  ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк8-206

Плановые на 25.09.2018 - 4

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: Мысхако. Морская, Крупской, Ленина.

Причина: РП-4 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Натухаевская, ул. Луговая, Луговая-2, Радостная, Шоссейная.

Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк3-509

3

ВТ-Ресурс

с 10:00

до 16:00

Адрес: пр. Дзержинского 219А, 219, 223, 217.

Причина: ремонтные работы ТП-465

4

ВТ- Ресурс

с 10:00

до 16:00

Адрес: ул. Южная 1

Причина: ремонтные работы ТП-496

Плановые на 26.09.2018 - 3

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова.

Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.

2

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: В. Баканский, Мира.

Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.

3

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика.

Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-4

Плановые на 27.09.2018 - 2

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: ж/д петля, Винзавод.

Причина: ТП-505 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание.

2

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика.

Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-1

Плановые на 28.09.2018 - 3

1

ЮЗЭС

с 08:30

до 15:00

Адрес: ст. Раевская, ул. Грибоедова, ул. Колхозная

Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-8

2

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова.

Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.

3

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: В. Баканский, Мира.

Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.

 

 

План-график работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 24-28.09.

 

Дата проведения работ

Адрес

УК

Район

24.09.2018

ул. Прямая 31 (171 кв.)

АО НУК

ЦР

ул. Сакко и Ванцетти 20 (40 кв.)

АО НУК

ВР

ул. Советов 58 (81 кв.)

Новая Жилищная Стратегия

ЦР

ул. Советов 24 (14 кв.), 7 (24 кв.), 10 (64 кв.)

АО НУК

ЦР

25.09.2018

ул. Советов 11 (24 кв.), 12 (32 кв.), 16 (80 кв.), 22 (98 кв.)

АО НУК

ЦР

ул. Суворовская 15 (24 кв.)

АО «НУК»

ЦР

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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