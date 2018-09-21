Новороссийск будет без света и газа?

/Анонс событий/

Администрация Новороссийска информирует жителей города-героя о проведении планово-профилактических работ в период с 24 по 28 сентября.

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры Плановые на 24.09.2018 - 2 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: Серова, Планеристов, Шота Руставели. Причина: ТП-248 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, ул. Новороссийская, Колхозная, Островского, Садовая, Ворошилова, Медведева, набережная, пер. Зеленый. Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР. ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк8-206 Плановые на 25.09.2018 - 4 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: Мысхако. Морская, Крупской, Ленина. Причина: РП-4 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Натухаевская, ул. Луговая, Луговая-2, Радостная, Шоссейная. Причина: Чистка трассы, обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк3-509 3 ВТ-Ресурс с 10:00 до 16:00 Адрес: пр. Дзержинского 219А, 219, 223, 217. Причина: ремонтные работы ТП-465 4 ВТ- Ресурс с 10:00 до 16:00 Адрес: ул. Южная 1 Причина: ремонтные работы ТП-496 Плановые на 26.09.2018 - 3 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова. Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание. 2 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: В. Баканский, Мира. Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание. 3 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика. Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-4 Плановые на 27.09.2018 - 2 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ж/д петля, Винзавод. Причина: ТП-505 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание. 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Раевская, Птицефабрика. Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-1 Плановые на 28.09.2018 - 3 1 ЮЗЭС с 08:30 до 15:00 Адрес: ст. Раевская, ул. Грибоедова, ул. Колхозная Причина: Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-10кВ Рк-8 2 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: В. Баканский, Титан, Свердлова, Яковлева, Фролова. Причина: ТП-393 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание. 3 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: В. Баканский, Мира. Причина: ТП-394 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание.

План-график работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 24-28.09.

Дата проведения работ Адрес УК Район 24.09.2018 ул. Прямая 31 (171 кв.) АО НУК ЦР ул. Сакко и Ванцетти 20 (40 кв.) АО НУК ВР ул. Советов 58 (81 кв.) Новая Жилищная Стратегия ЦР ул. Советов 24 (14 кв.), 7 (24 кв.), 10 (64 кв.) АО НУК ЦР 25.09.2018 ул. Советов 11 (24 кв.), 12 (32 кв.), 16 (80 кв.), 22 (98 кв.) АО НУК ЦР ул. Суворовская 15 (24 кв.) АО «НУК» ЦР

Источник: МБУ «Безопасный город»