В Краснодаре продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ

/Анонс событий/

25 марта 2019 года в Баскет-холле (г. Краснодар, ул. Пригородная, 24) состоится большое мероприятие из серии бизнес-конференций АМОКОНФ, которое пройдет в уникальном для предпринимательской индустрии формате. 7000 участников присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM.

Бизнес-конференция АМОКОНФ, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса в 2017 году как самый большой event в бизнес-индустрии, уже четвертый год собирает десятки тысяч единомышленников и партнеров под одной крышей. Это масштабные мероприятия, где успешные предприниматели и звезды рассказывают истории своих достижений и провалов, разбирают реальные кейсы и делятся опытом. И этой весной АМОКОНФ вновь побьет все рекорды в российском бизнес-коммьюнити.

АМОКОНФ 2019 — это первая в истории страны бизнес-конференция, которая вышла за пределы столицы и отправилась в большой тур по городам России с масштабными шоу. Более 45 000 предпринимателей России узнают о том, что происходит в мире бизнеса, стартапов, IT. Зрителей ждёт перфоманс с звуковым и световым шоу, в рамках которого выступают эксперты-лидеры в сфере продаж, маркетинга и создания личного бренда и на своем примере расскажут, как построить успешный бизнес.

Расписание тура:

13 марта, Москва, ДС Мегаспорт. 12 000 участников

21 марта, Казань, Баскет-холл. 7000 участников

25 марта, Краснодар, Баскет-холл, 7000 участников

29 марта, Екатеринбург, Екатеринбург-ЭКСПО. 7000 участников

4 апреля, Санкт-Петербург, СКК Петербургский. 12 000 участников

Зрители услышат истории таких спикеров, как:

Александр Друзь, магистр игр «Что? Где? Когда?»;

Борис Нуралиев, основатель 1С;

Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;

Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов TOP GUN;

Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;

Александр Дубовенко, основатель строительной компании GOODWOOD.

Темы выступлений заранее не анонсируются. Это одна из главных особенностей компании-организатора — amoCRM.

Ещё одно ключевое отличие АМОКОНФ — обязательный релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. amoCRM - разработчик софта для отделов продаж с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Каждый год сооснователь компании Михаил Токовинин представляет новые возможности программы в формате яркого бизнес-шоу. amoCRM продолжает следовать своему самому главному принципу: не для компаний - для людей.

Источник: Event-менеджер amoCRM