Обновленное объявление о вакансиях в Управление МВД России по городу Новороссийску

/Анонс событий/

«Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет отбор граждан Российской Федерации (Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается для замещения должностей в органах внутренних дел - 40 лет для офицерского состава, 35 лет - для сержантского),

прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции на замещение вакантных должностей:

-следователя следственного управления; - полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции; - старшего участкового уполномоченного и участкового уполномоченного полиции; - старшего оперуполномоченного и оперуполномоченного отдела уголовного розыска; - младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска; - оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков; - оперуполномоченного ЭБ и ПК; - оперативного дежурного дежурной части; - помощника оперативного дежурного дежурной части; - полицейского и полицейского - водителя охранно - конвойной службы; - полицейского специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту; - полицейского и старшины изолятора временного содержания; - помощника дежурного изолятора временного содержания; - полицейского комендантского отделения; - инспектора отдела по делам несовершеннолетних; - инспектора отдела по вопросам миграции; - юрисконсульта; - специалиста отдела тылового обеспечения; - младшего специалиста бухгалтерии; - младшего инспектора отделения делопроизводства и режима; - младшего инспектора - кинолог кинологической службы; - инспектора отдельного взвода по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств; - старшего инспектора ДПС; - государственного инспектора ГИБДД. СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: - гарантированная ежемесячная оплата труда (от 20 000 рублей); - предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России; - денежная компенсация за поднаем жилья; - гарантированный ежегодный отпуск. За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57 «А», кабинет № 205 телефон 8(8617) 267 – 356, 8(8617) 267 – 357. По вопросу трудоустройства Вы можете обратиться лично к начальнику отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску подполковнику внутренней службы Павлу Павловичу Сыромятникову по телефонам: рабочий - 8(8617)267-306; мобильный - 8(999) 4377181.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску