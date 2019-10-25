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Обновленное объявление о вакансиях в Управление МВД России по городу Новороссийску

«Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет отбор граждан Российской Федерации (Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается для замещения должностей в органах внутренних дел - 40 лет для офицерского состава, 35 лет - для сержантского),

прошедших службу в вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее, среднее специальное или высшее образование, ранее не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции на замещение вакантных должностей:

-следователя следственного управления;

- полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;

- старшего участкового уполномоченного и участкового уполномоченного полиции;

- старшего оперуполномоченного и оперуполномоченного отдела уголовного розыска;

- младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска;

- оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков;

- оперуполномоченного ЭБ и ПК;

- оперативного дежурного дежурной части;

- помощника оперативного дежурного дежурной части;

- полицейского и полицейского - водителя охранно - конвойной службы;

- полицейского специального приемника для содержания лиц, подвергнутых   административному аресту;

- полицейского и старшины изолятора временного содержания;

- помощника дежурного изолятора временного содержания;

- полицейского комендантского отделения;

- инспектора отдела по делам несовершеннолетних;

- инспектора отдела по вопросам миграции;

- юрисконсульта;

- специалиста отдела тылового обеспечения;

- младшего специалиста бухгалтерии;

- младшего инспектора отделения делопроизводства и режима;

- младшего инспектора - кинолог кинологической службы;

- инспектора отдельного взвода по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств;

- старшего инспектора ДПС;

- государственного инспектора ГИБДД.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- гарантированная ежемесячная оплата труда (от 20 000 рублей);

- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России;

- денежная компенсация за поднаем жилья;

- гарантированный ежегодный отпуск.

За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57 «А», кабинет № 205 телефон 8(8617) 267 – 356, 8(8617) 267 – 357.

По вопросу трудоустройства Вы можете обратиться лично к начальнику отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску подполковнику внутренней службы Павлу Павловичу Сыромятникову по телефонам: рабочий -  8(8617)267-306; мобильный -  8(999) 4377181.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Анонс событий

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