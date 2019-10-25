Обновленное объявление о вакансиях в Управление МВД России по городу Новороссийску
«Управление МВД России по городу Новороссийску, осуществляет отбор граждан Российской Федерации (Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается для замещения должностей в органах внутренних дел - 40 лет для офицерского состава, 35 лет - для сержантского),
-следователя следственного управления;
- полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;
- старшего участкового уполномоченного и участкового уполномоченного полиции;
- старшего оперуполномоченного и оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска;
- оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков;
- оперуполномоченного ЭБ и ПК;
- оперативного дежурного дежурной части;
- помощника оперативного дежурного дежурной части;
- полицейского и полицейского - водителя охранно - конвойной службы;
- полицейского специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту;
- полицейского и старшины изолятора временного содержания;
- помощника дежурного изолятора временного содержания;
- полицейского комендантского отделения;
- инспектора отдела по делам несовершеннолетних;
- инспектора отдела по вопросам миграции;
- юрисконсульта;
- специалиста отдела тылового обеспечения;
- младшего специалиста бухгалтерии;
- младшего инспектора отделения делопроизводства и режима;
- младшего инспектора - кинолог кинологической службы;
- инспектора отдельного взвода по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств;
- старшего инспектора ДПС;
- государственного инспектора ГИБДД.
СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- гарантированная ежемесячная оплата труда (от 20 000 рублей);
- предоставление льготных прав для поступления в высшие учебные заведения МВД России;
- денежная компенсация за поднаем жилья;
- гарантированный ежегодный отпуск.
За справками обращаться в отдел по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску по адресу: г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57 «А», кабинет № 205 телефон 8(8617) 267 – 356, 8(8617) 267 – 357.
По вопросу трудоустройства Вы можете обратиться лично к начальнику отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Новороссийску подполковнику внутренней службы Павлу Павловичу Сыромятникову по телефонам: рабочий - 8(8617)267-306; мобильный - 8(999) 4377181.
Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску
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