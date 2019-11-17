В Новороссийске серьезная проблема с питьевой водой

/Анонс событий/

На своей официальной странице в соцсетях глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко разместил информацию о сокращении подачи воды жителям.

"МУП «Водоканал» разработал регламент подачи холодной воды по каждой зоне водоснабжения с понижением давления воды в дневное и ночное время для набора резервуаров чистой воды.

Фактическая продолжительность подачи воды населению верхних этажей многоквартирных домов будет осуществляться в следующем режиме: - Шесхарис, ул. ц/з Пролетарий (зона водоснабжения №1) - утром с 06:00 до 08:00 часов, вечером с 18:00 до 20:00 часов; - Центральная прибрежная часть города, п. Алексино (зона водоснабжения №3) — утром с 06:00 до 09:00 часов, вечером с 18:00 до 21:00 часов; - Приморский район (Анапское шоссе, ул. Московская, 13 мкр. с. Цемдолина) - утром с 06:00 до 09:00 часов, вечером с 18:00 до 21:00 часов; - Район ул. Герцена, ул. Гайдара (зона водоснабжения №8) - утром с 06:00 до 08:00 часов, вечером с 18:00 до 20:00 часов; - Центральный район (зона водоснабжения №16, 19, 20) ул. Черняховского, ул. Алексеева, ул. Проспект Ленина, ул. Карамзина, ул. Пархоменко, ул. Корницкого, ул. Снайпера Рубахо, ул. Дзержинского) - утром с 06:00 до 09:00 часов, вечером с 18:00 до 21:00 часов; - Южный район (3 мкр., 7 мкр., 9 мкр., 10 мкр., 14 мкр., 15 мкр., 16 мкр., 17 мкр.), 5-я бригада, с. Мысхако, - утром с 06:00 до 09:00 часов, вечером с 18:00 до 21:00 часов.

Жителям, проживающим в зоне водоснабжения № 9 (ул. Холмистая — жилые дома между ул. Ульяновская и ул. Социалистическая), будет осуществляться ежедневный подвоз воды на розлив. Во время подачи воды рекомендуется делать запасы питьевой воды.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

При возникновении с проблемами водоснабжения необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу МУП "Водоканал" по телефонам: 30-98-60 и 30-98-61.

Скачать адресный план зон водоснабжения можно на сайте МУП "Водоканал" в разделе "Зоны водоснабжения".

Источник: фейсбук