Срок снижения подачи воды МУП «Водоканал г. Новороссийска» продлен на 6 часов

/Экстренная новость/

В связи с проведением работ по устранению выявленных недостатков на магистральном водоводе МВ№ 2 от НС-3 до НС-4 сроки снижения подачи воды МУП «Водоканал г. Новороссийска» на 70% будет продлена на 6 часов. Выход на плановый режим подачи воды прогнозируется к 18:00 26.12.2017 г. В вязи с чем, обеспечение холодным водоснабжением абонентов будет осуществляться в следующем режиме:

26.12.17г. вечером с 18:00 до 19:00, 27.12.17г. утром с 06:00 до 07:00, вечером с 18.00 до 20:00 , кроме зон водоснабжения №3( центральная часть города) , № 24 ( п. Алексино) , №1 ( Шесхарис) , №28 ( ул. ц\з Пролетарий ) , №2а (2-ая балка) , в которых подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме. Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.

Источник: МБУ «Безопасный город»