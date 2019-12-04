ОП РФ обсудит проект Доклада о состоянии гражданского общества за 2019 год

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В соответствии с законом Общественная палата ежегодно готовит и представляет документ, фиксирующий основные тенденции в сфере развития гражданского общества.

9 декабря в 10:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д.7) пройдет пленарное заседание.

Общественники обсудят проект ежегодного Доклада о состоянии гражданского общества в России за 2019 год. В подготовку были активно вовлечены региональные общественные палаты и представители некоммерческого сектора. Инициативы и предложения, вошедшие в доклад, обсуждались в ходе дискуссий на шести окружных форумах активных граждан «Сообщество» и на итоговом форуме в Москве 31 октября — 1 ноября 2019 года.

Одна из ключевых тем доклада — общественный контроль за реализацией национальных проектов. Лейтмотивом форумов «Сообщество» в этом году стала тема перехода от контроля к участию: общественные силы утверждают свое право на непосредственное участие в формулировании и реализации масштабных задач, стоящих перед органами исполнительной власти. В проекте доклада представлены конкретные примеры ситуаций, в которых они могли или смогли оказать действенное влияние на управленческие решения в целях отстаивания интересов общества.

В документе отмечается, что в последние годы наблюдается настоящий бум локальной низовой самоорганизации и местного самоуправления. Партнерство гражданского общества с государством, формирование «ответственного класса», развитие благотворительности и социального предпринимательства, работа социально ориентированных некоммерческих организаций и другие процессы трансформации гражданской активности нашли свое отражение в тексте. Один из важнейших вызовов, отмечаемых в проекте ежегодного доклада, — запрос на социальную справедливость. По мнению авторов, граждане все более остро реагируют на проявления неравенства, несправедливость при принятии решений, разрыв в доходах.

Тема преодоления неравенства также найдет отражение в работе организованной Общественной палатой международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России», которая пройдет 10 декабря. В ней примут участие представители общественных и экспертных кругов из Франции, Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Греции, Казахстана, Китая, США, Кот-д’Ивуара и других стран.

Текст доклада будет доработан с учетом предложений участников пленарного заседания. Его финальная версия будет опубликована до конца года.