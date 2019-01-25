Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае информирует...

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24 января 2019 года состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, в состав которого входят представители институтов гражданского общества, научного сообщества и средств массовой информации.

Основной темой заседания совета стало обсуждение проекта доклада Уполномоченного о состоянии прав и свобод человека и гражданина в крае за 2018 год.

Сергей Мышак рассказал экспертам о количестве жалоб, поступивших в его адрес, а также привел конкретные примеры обращений граждан. По словам Уполномоченного, больше всего жалоб поступило на справедливый суд и справедливое уголовное и административное расследование.

Также одними из главных для жителей края остаются вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, предоставления квалифицированной медицинской помощи, пенсионного обеспечения.

Также эксперты были ознакомлены с результатами социологического исследования «Права и свободы человека и гражданина в Краснодарском крае в 2018 году», которое было проведено Краснодарским краевым социологическим центром в 2018 году.

В ходе мероприятия участники заседания обсудили проект доклада, высказали свои замечания и предложения.

Основное внимание экспертов привлекли вопросы лекарственного обеспечения, деятельности краевой общественной наблюдательной комиссии, дальнейшего развития институтов гражданского общества.

В завершении мероприятия Сергей Мышак поблагодарил участников заседания за активную работу в процессе подготовки доклада. После внесения изменений и дополнений, он будет направлен в Законодательное Собрание Краснодарского края.