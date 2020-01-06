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Меркель 11 января посетит Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Стороны намерены обсудить в Москве урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в нормандском формате.

Также будет обсуждена эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада.

Путин и Меркель также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.

В конце декабря Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/705279-merkel-vizit-rossiya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Анонс событий

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