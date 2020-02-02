Осталось 10 дней до окончания приема заявок на соискание «Географического Оскара»

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Чуть менее двух недель остается до завершения приема заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Стать участником заявочной кампании и прислать проект можно до 10 февраля.

После этого экспертный совет премии приступит к выбору победителей в 11 номинациях, в этом году они оставлены без изменений – «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучшее освещение в СМИ», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект», «Признание общественности».

«Хрустальный компас» – престижная международная награда, присуждаемая за выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия. За время проведения премии на соискание поступило 2087 проектов из 36 стран и всех 85 регионов РФ. Это лучшие инициативы и достижения, научные открытия и уникальные экспедиции… Многие из этих проектов стали известны широкой общественности и приобрели признание после вручения премии, которую называют «географическим Оскаром».

Шанс стать обладателем хрустальной статуэтки имеет каждый. Участниками конкурса могут быть частные лица, предприятия, ученые и общественные деятели — все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей Родиной.

Предварительные итоги будут подведены в апреле, когда оргкомитет объявит тройки финалистов по каждой номинации. Все они получат приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где и будут названы победители. Награждение состоится в мае 2020 года.

Определять лучшие проекты, как и в прошлые годы, будет экспертный совет премии в составе которого известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России: академики РАН Владимир Котляков, Александр Чибилев, Петр Бакланов, Арнольд Тулохонов, выдающийся исследователь Арктики Артур Чилингаров, легендарные космонавты Виктор Савиных и Сергей Крикалев, известные телеведущие Николай Дроздов, Александр Беляев, Иван Затевахин и другие эксперты. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение РГО и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».

Источник: rus-compass.ru