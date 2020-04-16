"В сочинских гостиницах осталось менее 1,5 тыс. отдыхающих. Ещё около 300 проживают в санаториях курорта. Это те граждане, кто заселился в объекты размещения до введения губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым ограничительных мер. Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме "до последнего гостя", затем они должны быть закрыты до 1 июня", — сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Ограничения были введены в конце марта в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на курорте. За исполнением этого распоряжения в ежедневном режиме следят мобильные отряды самоконтроля. Количество отрядов со вторника увеличилось до 120. В их составе — сотрудник полиции, администрации и представитель казачества.

"В целом сочинцы отнеслись с пониманием к ситуации, они соблюдают меры предосторожности, без необходимости не покидают свои дома. Мы за это им очень благодарны. Это сейчас действительно важно, только так мы сможем разорвать цепочку, по которой передаётся инфекция", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

На 14 апреля в Сочи зафиксировано 46 случаев заражения COVID-19. Из них семь пациентов выписаны после полного выздоровления. 165 человек находятся в обсерваторе, ещё 543 — на самоизоляции дома.

Ранее сообщалось, что до введения карантина — 31 марта — в Сочи находились 52 тыс. туристов.