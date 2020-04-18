На Пасху без осадков

/Анонс событий/

Прогноз погоды представлен «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 19 апреля 2020 года.

По Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-5° (ОЯ); днем +14…+19°, местами до +22°.

На Черноморском побережье: преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, вечером местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +14…+19°.

По Краснодару: без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +20…+22°.

На последующие двое суток 20 - 21 апреля 2020 года:

По Краснодарскому краю: большую часть периода местами кратковременный дождь, в середине периода в отдельных районах сильный дождь, возможна гроза, днем 21.04 без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, 20.04 местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 20.04 +4…+9°, местами в восточной половине края 0…+5°, 21.04 0…+5; днем 20.04 +13…+18°, местами до +22°, 21.04 +11…+16°, местами до +18°.

На Черноморском побережье: в середине периода местами дождь. Ветер 20.04 юго-восточный, 21.04 северный и северо-восточный 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем 20.04 +13…+18°, 21.04 +11…+16°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"