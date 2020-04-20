Минпросвещения запускает телевещание для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ

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Первое занятие по математике для девятых классов состоится 22 апреля.

Министерство просвещения России запускает образовательное вещание «Моя школа в online» для подготовки школьников к экзаменам этого года. Первое занятие по математике для девятых классов состоится 22 апреля, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Министерство просвещения в партнерстве с телекомпанией «Триколор» запускает образовательное вещание «Моя школа в online», которое поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться к экзаменам этого года», – говорится в сообщении.

Помогать школьникам с подготовкой будут ведущие российские педагоги. Как отмечается, они наглядно и доходчиво объяснят материал ученикам, которым предстоит сдавать основной государственный экзамен и единый государственный экзамен. «Это позволит усвоить ключевые темы программы в сжатые сроки в текущем периоде дистанционного обучения», – добавили в министерстве. Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Занятия будут проходить ежедневно, основной материал посвящен двум обязательным предметам - русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока составит 30 минут. Полученные знания можно сразу закрепить на портале «Российская электронная школа», для этого в конце телеурока нужно скачать QR-код с помощью смартфона с экрана телевизора.

В Минпросвещения отметили, что телевидение позволит сделать уроки доступными по всей России, поможет тем, кто живет в отделенных районах с неустойчивой связью или отсутствием интернета.

«Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с представителями группы компаний «Просвещение» активно занимается работой по подбору контента для телевидения», – привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

По словам президента группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, слова которого приводит пресс-служба, создаваемая система в перспективе может быть использована и в штатном режиме.

Также в эфире покажут ролики, подготовленные участниками национальной сборной и экспертами «Worldskills Россия». Они познакомят школьников с особенностями разных профессий и помогут определиться с выбором специальности. Например, 22 апреля покажут видеоуроки по компетенциям «Флористика», «Архитектурная обработка камня», «Кирпичная кладка» и «Веб-дизайн и разработка».

«Мы считаем, что особенно важно сейчас поддержать учеников старших классов. Они готовятся к экзаменам и одновременно делают серьезный выбор, определяются со своей будущей профессией», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Ранее Минпросвещения РФ запустило бесплатную образовательную платформу «Моя школа в online», где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/4/20/EGE/12632-minprosvescheniya_zapuskaet_televeschanie_dlya_podgotovki_shkolnikov_k_oge_i_ege_