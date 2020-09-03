“Сила в правде”: новый сезон реалити “Решала” – с 14 сентября на “ЧЕ!”
В современном мире беспредел достиг небывалых масштабов. Ситуацию усложнили онлайн-мошенничества: только за 2020 год МВД зарегистрировало около 156 тысяч случаев, связанных с преступностью в интернете.
У каждого поколения есть свой герой: ему верят и с его образом ассоциируют понятие справедливости. Сегодня обществу снова нужен защитник, который убежден: сила – в правде.
Этот народный герой – Влад Чижов, который воздаст злодеям по заслугам и для которого справедливость превыше всего. И в новом сезоне реалити он снова будет отстаивать вечные ценности: честность, порядочность и человечность.
Самые актуальные примеры преступных схем, новые разоблачения и полезные рекомендации: каждый выпуск реалити – это “урок” с теорией и практическими примерами. Влад Чижов наведет порядок и выйдет победителем даже из самой сложной и запутанной ситуации.
Если ты, как и Влад, считаешь, что справедливость существует, сила – в правде, а злодеи должны быть наказаны, смотри новый сезон реалити “Решала” с 14 сентября по будням в 21:30 на телеканале “ЧЕ!”!
Источник: "Чё"
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