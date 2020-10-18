Это важно знать: Новые законы для жителей многоэтажек...

/Анонс событий/

С 2021 года в силу вступают ряд законов, которые напрямую касаются жителей многоэтажных домов.

1) Запрещается хранить мебель и другие предметы не только на чердаках и технических этажах, как раньше — теперь в этот перечень добавились еще подполья и цокольные этажи.

2) Не допускается установка глухих (т. е. неоткрывающихся) решеток на окна и приямки для окон подвалов, если они являются аварийными выходами.

3) К общему запрету остеклять балконы, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам, добавился отдельный запрет закрывать такие балконы жалюзи.

4) Вводится отдельный запрет на парковку автомобилей возле дома, если при этом закрывается место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта.

5) В зданиях для проживания людей запрещается оставлять источники открытого огня без присмотра. И в числе таких источников прямо указываются непотушенная сигарета, свечи и керосиновая лампа.

Несоблюдение вышеперечисленных правил будет наказываться административными взысканиями, от 2 до 5 тысяч рублей.

Источник: @southlands