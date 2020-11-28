КЖС сообщает о расширении часов работы Консультационного центра в ноябре

/Анонс событий/

В связи с поступающими просьбами кредиторов и участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой» о расширении времени работы Консультационного центра прием будет осуществляться дополнительно в субботу 28.11 и воскресенье 29.11 с 10:00 до 19:00 часов.

Прием ведут в офисе Компании по адресу: г.Новороссийск, пр-т. Дзержинского, 234.

Телефон для справок: +7 918 259-38-26

Консультационный центр открыт для удобства при голосовании за выход из конкурсной процедуры и переход во внешнее управление.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item574