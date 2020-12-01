Заявление на распоряжение материнским капиталом на улучшении жилищных условий с привлечение кредитных средств можно подать непосредственно в банке

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УПФР в г.Новороссийске информирует.

Расширился список банков, обратившись в которые, жители г.Новороссийска могут одновременно оформить кредит и подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на его погашение. Это освобождает владельцев сертификатов на материнский капитал от необходимости дополнительного посещения клиентской службы ПФР. Такое взаимодействие стало возможным благодаря соглашениям, которые Пенсионный фонд заключает с кредитными учреждениями.

Начиная с июня текущего года, у владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, решивших направить его средства на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств, появилась возможность подать соответствующее заявление непосредственно в банке, в котором открывается кредит. При этом в ПФР обращаться уже не надо. Банк самостоятельно направит заявление с необходимыми документами в Пенсионный фонд для принятия решения. Гражданин уведомляется специалистами ПФР о принятом решении. Такое взаимодействие позволяет ускорить распоряжение средствами материнского капитала по указанному направлению.

На сегодняшний день соглашения Отделением ПФР по Краснодарскому краю заключены с 14 банками региона. В их число входят Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк России, Филиал 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, Краснодарский филиал АО «Россельхозбанка», Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», КБ ООО «Кубань Кредит», АКБ «Абсолют Банк», Российский Национальный коммерческий банк (ПАО) г. Симферополь, Филиал № 8 ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО «МТС-Банк», АО «Альфа-Банк», Региональный операционный офис «Краснодарский» ПАО Банк «Возрождение», Региональный операционный офис «Новороссийский» ПАО Банк «Возрождение», АКБ «АК БАРС» (ПАО)

г. Казань, АО «ДОМ.РФ» г. Москва.

Банки обладают сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Как показывает статистика, более 37% жителей города направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, используя жилищные (ипотечные) кредиты.

В городе через банки с июня текущего года поступило около 30 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Постепенно данный вид взаимодействия будет приоритетным и удобным для граждан.