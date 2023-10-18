Центры открытого образования АГПУ наращивают поддержку русского языка в Абхазии и Южной Осетии

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Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ) продолжает реализацию проекта по развитию Центров открытого образования на русском языке в Абхазии и Южной Осетии. Поддержку проекту оказывает Министерство просвещения Российской Федерации.

Деятельность Центров связана с привлечением граждан других государств – взрослых и детей – для обучения русскому языку на безвозмездной основе, а также с вовлечением всех любителей русского языка в проводимые культурно-просветительские мероприятия. Кроме того, Центры выступают в роли социокультурных пространств, внутри которых формируются новые точки роста мультилингвального образования.

Для каждого зарубежного Центра преподавателями АГПУ были разработаны курсы по русскому языку, охватывающие разные уровни владения «великим и могучим», а также отвечающие разным интересам обучаемых. Разницу в мотивации отмечают и сами работники образовательных площадок: одним жителям Абхазии и Южной Осетии русский язык интересен, прежде всего, как средство межкультурной коммуникации, другие намерены в будущем поступать в российские университеты и планируют строить карьеру в российских компаниях, третьи видят в нем огромный потенциал в сфере туризма, четвертые увлекаются русской культурой и хотят глубже с ней взаимодействовать. Обучающие программы Центров созданы таким образом, чтобы удовлетворить каждый из этих запросов.

Реализация проекта предполагает обучение русскому языку не менее 600 человек (по 300 на каждую площадку), а также проведение на базе Центров серии мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера. Все это планируется сделать уже к декабрю 2023 года.