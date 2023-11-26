Предложение о расширении дополнительных льгот для добровольцев было вынесено рабочей группой

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Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Иван Демченко рассказал об инициативе, которая направлена на уравнивание льгот для добровольцев и контрактников.

"Мы с коллегами активно работаем над расширением льгот для наших добровольцев, которые в настоящее время предоставляются только контрактникам. Это решение продиктовано стремлением обеспечить равные условия и поддержку для всех, кто проявляет героизм и отвагу, независимо от формы службы",- подчеркнул депутат.

В рамках предложенных изменений, планируется предоставить добровольцам следующие льготы:

- Единовременные выплаты в случае ранения или гибели. Демченко подчеркивает важность внедрения механизма, который обеспечит справедливые компенсации для добровольцев и их семей;

- Налоговый вычет по НДФЛ. Это позволит нашим добровольцам снизить свои налоговые обязательства, что будет способствовать улучшению их финансового положения;

- Льготы по налогу на имущество. Рассматривается возможность предоставления добровольцам сниженных ставок на налог на недвижимость, что облегчит финансовую нагрузку.

Иван Демченко выразил уверенность в том, что данные меры помогут добровольцам почувствовать себя более защищенными со стороны государства и установят более справедливые условия для их службы.