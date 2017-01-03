В Сочи 6 января откроется парусная регата

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Гонки будут проходить на парусных яхтах класса GP26.

С 6 по 8 января в Сочи пройдет парусная регата серии Sochi Winter Cup 2016–2017.

- По результатам первых двух этапов лидирует команда «Правый галс». Всего планируется провести шесть этапов регаты, участие в них примут опытные спортсмены и начинающие яхтсмены, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В программе три дня гонок, семинары и мастер-классы по парусному спорту. Январский этап станет третьим, а завершится серия в апреле.

Источник: http://www.kuban.kp.ru/