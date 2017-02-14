«Единственная игра, которая работает на Вас»

/Анонс событий/

Хочешь понять, как думают успешные люди?! Тогда это для тебя!

В рамках проекта «Новороссийское Сколково», активная молодежь города-героя Новороссийск, при поддержке депутата городской Думы Сергея Канаева и независимого интернет-издания «Муниципальная новостная лента», протестировала игру под названием «Cash Flow».

Уникальность данной игры заключается в том, что любой человек может попробовать себя в роли разных профессий, с разным заработком, которые хотят добиться финансовой независимости. С помощью «Cash Flow» можно постичь элементарные основы управления своим финансовым состоянием, понять разницу между пассивным и активным доходом, как правильно вести отчетность и с чего стоит начинать свой бизнес.

«Cash Flow» - финансово-образовательная настольная игра, которая обучает начальным знаниям инвестирования. В основу игры положен 30-летний жизненный опыт американского миллионера Роберта Кийосаки, который прошел путь от нищего до финансово свободного человека. При создании игры использовался опыт бухгалтеров, налоговых и инвестиционных консультантов, брокеров, риелторов, специалистов по реструктуризации предприятий.

По результатам игры участники узнают:

- как создать источники дохода

- что такое инвестирование

- куда нужно инвестировать деньги

- как можно зарабатывать не зависимо от состояния рынка

- как заставить деньги работать на себя.

Игры проходят каждую субботу в 17:00 по адресу: ул. Куникова д.28 в здании ДК «Адмирал».

Контактное лицо - Юлий, тел.: +7 (988) 351-11-22