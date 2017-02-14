«Единственная игра, которая работает на Вас»
Хочешь понять, как думают успешные люди?! Тогда это для тебя!
В рамках проекта «Новороссийское Сколково», активная молодежь города-героя Новороссийск, при поддержке депутата городской Думы Сергея Канаева и независимого интернет-издания «Муниципальная новостная лента», протестировала игру под названием «Cash Flow».
Уникальность данной игры заключается в том, что любой человек может попробовать себя в роли разных профессий, с разным заработком, которые хотят добиться финансовой независимости. С помощью «Cash Flow» можно постичь элементарные основы управления своим финансовым состоянием, понять разницу между пассивным и активным доходом, как правильно вести отчетность и с чего стоит начинать свой бизнес.
«Cash Flow» - финансово-образовательная настольная игра, которая обучает начальным знаниям инвестирования. В основу игры положен 30-летний жизненный опыт американского миллионера Роберта Кийосаки, который прошел путь от нищего до финансово свободного человека. При создании игры использовался опыт бухгалтеров, налоговых и инвестиционных консультантов, брокеров, риелторов, специалистов по реструктуризации предприятий.
По результатам игры участники узнают:
- как создать источники дохода
- что такое инвестирование
- куда нужно инвестировать деньги
- как можно зарабатывать не зависимо от состояния рынка
- как заставить деньги работать на себя.
Игры проходят каждую субботу в 17:00 по адресу: ул. Куникова д.28 в здании ДК «Адмирал».
Контактное лицо - Юлий, тел.: +7 (988) 351-11-22
Категория: Новости / Анонс событий