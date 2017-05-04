В Новороссийске на 9 Мая запланирована обширная программа

/Анонс событий/

С 8-00 до 14-00 часов на площади Свободы пройдёт выставка оружия и боевой техники. В 8-30 часов на улице Советов состоится легкоатлетический забег, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 10-00 часов, на улице Советов, всех жителей и гостей города ждут на военном параде войск Новороссийского гарнизона. По главной улице города-героя проедут бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», боевые машины «Торнадо», самоходные артустановки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300.

В 11-00 часов по улице Советов начнёт шествие «Бессмертный полк». Количество желающих пройти с портретом своего деда, прадеда или родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, растёт день ото дня.

С 12-00 до 14-00 часов на площади Морского вокзала состоится концертная программа «Солдатский привал». С 13-00 до 15-00 часов в парке им. Ленина пройдёт концерт победителей муниципальных и краевых конкурсов героико-патриотических песен.

Акция «Солдатские каши» для ветеранов и гостей города пройдёт во всех пяти внутригородских районах Новороссийска. С 11-00 до 14-00 часов солдатской кашей угостят: на аллее улицы Советов (от улицы Свободы до Новороссийской республики), а с 12-00 до 15-00 часов: в парке им. Фрунзе, сквере им. Карла Маркса, Пионерской роще и в сельских округах.

В 19-00 часов на площади у Морского вокзала зазвучит духовой оркестр, который исполнит «Музыку Победы». В 19-30 часов здесь же можно будет увидеть литературно-хореографическую реконструкцию «Вальс Победы». В 20-00 часов литературно-музыкальная композиция и концерт «История Победы» завершат события 9 Мая в городе-герое Новороссийске. Кульминационной точкой станет военный салют и праздничный фейерверк в 22 часа.

Артиллеристы Южного военного округа обещают праздничный салют из девяти видов фейерверков. Их проведут 30-ю залпами с темпом в 30 секунд. Для этого военные будут использовать около 90 артиллерийских орудий, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС и ЗИС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105-мм и 125-мм ВФК «Радуга». Праздничный салют будет состоять из фейерверков: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций. Это семь цветовых гамм — серебристая, зелено-красная, красно-белая, зелено-белая, синяя, голубая и желтая.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск