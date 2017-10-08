Как получить от государства 260 000 рублей на свой бизнес?

Сумма полагается любому гражданину РФ, который платит подоходный налог и покупает недвижимость для себя или для несовершеннолетнего ребенка.

Сколько именно можно получить: 13% от стоимости недвижимости (но не более чем с 2 000 000 рублей) - т.е. максимум 260 000 р. Если недвижимость стоит меньше 2 000 000 р., то можно «добрать» недостающую сумму в момент следующей покупки недвижимости.

Если недвижимость куплена в ипотеку, то, кроме 13% от стоимости жилья, вы также имеете право получить 13% от суммы уплаченных процентов по ипотеке. То есть те, кто покупает недвижимость в ипотеку, имеют возможность получить больше 260 000 рублей (ограничение – 3 млн. руб.).

Документы подаются в налоговую по месту постоянной регистрации. Сделать это можно после оформления права собственности.