Налоговая служба Геленджика приглашает на День «открытых дверей»

/Анонс событий/

1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов за 2016 год физическими лицами. Для разъяснения вопросов по направленным в 2017 году налоговым уведомлениям и платежным документам для уплаты земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц во всех налоговых инспекциях страны пройдут дни «открытых дверей».

В Геленджике специалисты налоговой службы проконсультируют налогоплательщиков по полученным налоговым уведомлениям, подробно расскажут о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, а также ставках и льготах в муниципальных образованиях Краснодарского края в пятницу, 10 ноября, с 9.00 до 18.00 и в субботу, 11 ноября, с 10.00 до 15.00. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» и подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик