/Анонс событий/

Официальное приглашение на бессрочные конкурсы осень-зима 2017 года

Форум...  - объявляет о проведении Всероссийских бессрочных открытых осенне-зимних конкурсов (VII Всероссийские предметные конкурсы 2017-2018 учебного года) среди учеников - школьников на территории Российской Федерации. О времени и порядке проведения конкурсов указано на официальном сайте Форума   www.forumodar.ru

Задания осенне-зимней сессии (01 сентября – 31 декабря) содержат 30 вопросов для старших классов (5-11) и 20 для младших (1-4); весенне-летней сессии (15 января – 15 мая) – 20 вопросов для старших классов и 15 для младших. Все вопросы расположены на одном листе формата А 4.    

Конкурсы (VII Всероссийские предметные конкурсы 2017-2018 учебного года) проводятся по предметам: Математика, Русский, Литература, История, Обществознание, Биология, Химия, Физика, Окружающий мир, География, Английский, викторина Эрудит, Немецкий, Головоломки, Арифметика.                                                                                                    

Победители будут награждены Грамотами, их учителя - Благодарностями.

Школьный педагог переходит  на сайт по ссылке  www.forumodar.ru.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. На странице конкурсного мероприятия (раздел "Конкурсы", подраздел "Новости о конкурсах") есть активные ссылки по скачиванию как заданий каждого из конкурсов(Математика, Русский, Литература, История, Обществознание, Биология, Химия, Физика, Окружающий мир, География, Английский, викторина Эрудит, Немецкий, Головоломки, Арифметика) 

 - пароль для их открытия высылается (по Вашему запросу на любую нашу электронную почту) в течение суток, так  и бланков в электронной форме.

При электронном формате проведения конкурсов, Вы проводите конкурсы в течение семи рабочих дней.  При бумажном формате, Вы также можете  провести  конкурсы в семидневный период  или ожидать  бумажные бланки  почтой России (в среднем в течение 10 дней), но прежде зайдите в раздел «Регистрация» и закажите (!!!) эти бумажные бланки (указав количество Ваших участников и учителей, а также Ваш полный почтовый адрес с индексом и ФИО получателя почтовой бандероли и (или) наименование Вашей организации).                                                                                              

Задания, бланки и форму Вашего адреса (электронного или почтового) для получения результатов, можно скачать с  01  сентября по  31 декабря  2017 г., проверка полученных по почте России  или сканами электронно бланков ответов и оглашение результатов  осенне-зимних конкурсов будет происходить  в  ноябре  2017 г. – январе 2018 г.

Стоимость участия  в каждом конкурсе 57 рублей за одного участника (54 рубля свыше 30 участников, 50 рублей свыше 60 участников) из России (при отправке бланков в бумажной форме).  Минимальное количество участников – пятнадцать (совместно с предметными конкурсами), при участии менее пятнадцати участников, все бланки по конкурсам скачиваются только  в электронном виде с орг. взносом по 40 рублей за каждого участника (35 рублей свыше 30 участников с бланками в электронной форме, но не менее пяти участников).  Из суммы орг. взносов учитель вправе удерживать по 3 рубля на покрытие орг. расходов. Сканы  Ваших квитанций нужно отправить вместе со сканами выполненных работ на наши электронные адреса – forumodar@mail.ru или forumodar1@mail.ru. При отправке выполненных бумажных бланков Ваших работ, вложите копию квитанцию в почтовую бандероль.       

С 01 сентября 2017 г. по 15 мая 2018 г.  (совместно с основными конкурсами) в  разделе сайта   www.forumodar.ru  «Новости»  Вы можете скачать наши задания по  Открытым и Бессрочным  Конкурсам «Первопроходцы» для учащихся с  1 по 11 классы включительно: все задания включают в себя 20 вопросов, расположенных на одном листе формата А4.

  • «Знаток». Вопросы в загадках помогут ученикам пополнить свой арсенал новой информацией о животных и растениях.
  • «Ребус». Правильный математический ответ предыдущего вопроса ставится в условие задания последующего. Четыре раздела вопросов (ответы  каждого раздела складываются в единый внутри себя). При сложении правильных ответов всех четырех разделов   находится  ответ всего задания.
  • «Кроссворд»(английский и немецкий языки). Задания в виде кроссвордов из написания  иностранных слов  по горизонтали и вертикали.    
  • «Эврика» (занимательные математические  задачки и  головоломки).
  • «Гражданин»(окружающий мир, история и обществознание).
  • «Биолог» (окружающий мир  и  биология).
  • «Грамматика» (по русскому языку подбор пропущенных букв во многие десятки слов).
  • «Книголюб» (литературное и внеклассное  чтение).
  • «Турпоход»(окружающий мир, география и биология).
  • «Кругозор» (развивающие вопросы по английскому и немецкому, а также по страноведению).
  • «Программист» (энциклопедия персонального компьютера). 
  • «Музыка»(музыкальное обучение).
  • «Технология» (трудовое обучение).
  • «Физкультура» (физическая культура).
    ·«ИЗО» (изобразительное искусство).

Выполненные работы отправляются Вами (на Ваш выбор без дублирования):   - сканами на наши электронные почты forumodar@mail.ru  и  forumodar1@mail.ru,  или   - почтой России на адрес: 659328, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 16/1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЛИ ПОЧТОВОГО АДРЕСА (и отправьте вместе с выполненными  работами для получения Ваших результатов!). После получения нами выполненных работ в течение 14 дней, на указанный Вами электронный адрес приходят Ваши результаты вместе с Наградным материалом в электронной форме, а через месяц Ваши результаты дублируются в общей таблице участников (раздел «Конкурсы», подраздел «Победители конкурсов»).  Наградной материал, сертификаты и благодарности Вам можно скачать в разделе «Регистрация» (после регистрации Вам будет открыт вход для их скачивания). При бумажном формате конкурсов наградной материал, сертификаты и благодарности будут отправлены на указанный Вами адрес Почтой России, в день получения Вами результатов. Семь школ с наибольшим количеством баллов их участников (рейтинг по 100 бальной шкале), будут награждены Вымпелом Победителя, а самые активные учителя (по количеству участников) денежными призами.

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Категория: Новости / Анонс событий

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Официальное приглашение на бессрочные конкурсы осень-зима 2017 года