Официальное приглашение на бессрочные конкурсы осень-зима 2017 года

/Анонс событий/

Форум... - объявляет о проведении Всероссийских бессрочных открытых осенне-зимних конкурсов (VII Всероссийские предметные конкурсы 2017-2018 учебного года) среди учеников - школьников на территории Российской Федерации. О времени и порядке проведения конкурсов указано на официальном сайте Форума www.forumodar.ru

Задания осенне-зимней сессии (01 сентября – 31 декабря) содержат 30 вопросов для старших классов (5-11) и 20 для младших (1-4); весенне-летней сессии (15 января – 15 мая) – 20 вопросов для старших классов и 15 для младших. Все вопросы расположены на одном листе формата А 4.

Конкурсы (VII Всероссийские предметные конкурсы 2017-2018 учебного года) проводятся по предметам: Математика, Русский, Литература, История, Обществознание, Биология, Химия, Физика, Окружающий мир, География, Английский, викторина Эрудит, Немецкий, Головоломки, Арифметика.

Победители будут награждены Грамотами, их учителя - Благодарностями.

Школьный педагог переходит на сайт по ссылке www.forumodar.ru.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. На странице конкурсного мероприятия (раздел "Конкурсы", подраздел "Новости о конкурсах") есть активные ссылки по скачиванию как заданий каждого из конкурсов(Математика, Русский, Литература, История, Обществознание, Биология, Химия, Физика, Окружающий мир, География, Английский, викторина Эрудит, Немецкий, Головоломки, Арифметика)

- пароль для их открытия высылается (по Вашему запросу на любую нашу электронную почту) в течение суток, так и бланков в электронной форме.

При электронном формате проведения конкурсов, Вы проводите конкурсы в течение семи рабочих дней. При бумажном формате, Вы также можете провести конкурсы в семидневный период или ожидать бумажные бланки почтой России (в среднем в течение 10 дней), но прежде зайдите в раздел «Регистрация» и закажите (!!!) эти бумажные бланки (указав количество Ваших участников и учителей, а также Ваш полный почтовый адрес с индексом и ФИО получателя почтовой бандероли и (или) наименование Вашей организации).

Задания, бланки и форму Вашего адреса (электронного или почтового) для получения результатов, можно скачать с 01 сентября по 31 декабря 2017 г., проверка полученных по почте России или сканами электронно бланков ответов и оглашение результатов осенне-зимних конкурсов будет происходить в ноябре 2017 г. – январе 2018 г.

Стоимость участия в каждом конкурсе 57 рублей за одного участника (54 рубля свыше 30 участников, 50 рублей свыше 60 участников) из России (при отправке бланков в бумажной форме). Минимальное количество участников – пятнадцать (совместно с предметными конкурсами), при участии менее пятнадцати участников, все бланки по конкурсам скачиваются только в электронном виде с орг. взносом по 40 рублей за каждого участника (35 рублей свыше 30 участников с бланками в электронной форме, но не менее пяти участников). Из суммы орг. взносов учитель вправе удерживать по 3 рубля на покрытие орг. расходов. Сканы Ваших квитанций нужно отправить вместе со сканами выполненных работ на наши электронные адреса – forumodar@mail.ru или forumodar1@mail.ru. При отправке выполненных бумажных бланков Ваших работ, вложите копию квитанцию в почтовую бандероль.

С 01 сентября 2017 г. по 15 мая 2018 г. (совместно с основными конкурсами) в разделе сайта www.forumodar.ru «Новости» Вы можете скачать наши задания по Открытым и Бессрочным Конкурсам «Первопроходцы» для учащихся с 1 по 11 классы включительно: все задания включают в себя 20 вопросов, расположенных на одном листе формата А4.

«Знаток». Вопросы в загадках помогут ученикам пополнить свой арсенал новой информацией о животных и растениях.

«Ребус». Правильный математический ответ предыдущего вопроса ставится в условие задания последующего. Четыре раздела вопросов (ответы каждого раздела складываются в единый внутри себя). При сложении правильных ответов всех четырех разделов находится ответ всего задания.

«Кроссворд»(английский и немецкий языки). Задания в виде кроссвордов из написания иностранных слов по горизонтали и вертикали.

«Эврика» (занимательные математические задачки и головоломки).

«Гражданин»(окружающий мир, история и обществознание).

«Биолог» (окружающий мир и биология).

«Грамматика» (по русскому языку подбор пропущенных букв во многие десятки слов).

«Книголюб» (литературное и внеклассное чтение).

«Турпоход»(окружающий мир, география и биология).

«Кругозор» (развивающие вопросы по английскому и немецкому, а также по страноведению).

«Программист» (энциклопедия персонального компьютера).

«Музыка»(музыкальное обучение).

«Технология» (трудовое обучение).

«Физкультура» (физическая культура).

·«ИЗО» (изобразительное искусство).

Выполненные работы отправляются Вами (на Ваш выбор без дублирования): - сканами на наши электронные почты forumodar@mail.ru и forumodar1@mail.ru, или - почтой России на адрес: 659328, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 16/1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЛИ ПОЧТОВОГО АДРЕСА (и отправьте вместе с выполненными работами для получения Ваших результатов!). После получения нами выполненных работ в течение 14 дней, на указанный Вами электронный адрес приходят Ваши результаты вместе с Наградным материалом в электронной форме, а через месяц Ваши результаты дублируются в общей таблице участников (раздел «Конкурсы», подраздел «Победители конкурсов»). Наградной материал, сертификаты и благодарности Вам можно скачать в разделе «Регистрация» (после регистрации Вам будет открыт вход для их скачивания). При бумажном формате конкурсов наградной материал, сертификаты и благодарности будут отправлены на указанный Вами адрес Почтой России, в день получения Вами результатов. Семь школ с наибольшим количеством баллов их участников (рейтинг по 100 бальной шкале), будут награждены Вымпелом Победителя, а самые активные учителя (по количеству участников) денежными призами.