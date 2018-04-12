Иностранные студенты выступят на Дне открытых дверей

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В Краснодарском государственном институте культуры в субботу, 14 апреля, пройдет День открытых дверей. Абитуриентов и их родителей встретят специалисты приемной комиссии.

Они расскажут о правилах поступления в вуз и ответят на вопросы. В этот раз состоится презентация факультета социально-культурной деятельности и туризма.

А с творческой программой для гостей вуза выступят иностранные студенты кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования.

После официальной программы, абитуриенты и их родители смогут пообщаться с преподавателями выпускающих кафедр.

Этот День открытых дверей станет предпоследним в приемной кампании 2018 года. Завершающая акция состоится 28 апреля.

Источник: kgik-press@mail.ru