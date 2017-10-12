Кубанских абитуриентов приглашают на День открытых дверей

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В Краснодарском государственном институте культуры в субботу, 14 октября, пройдёт День открытых дверей. Акция станет первой в этом учебном году.

Абитуриентам и их родителям покажут фильм о вузе, после чего специалисты приёмной комиссии расскажут о правилах приёма в институт культуры. В этот день пройдет презентация факультета народной культуры. Студенты представят поступающим творческие номера.

Во время посещения вуза абитуриенты также смогут пройти профориентационное тестирование и познакомиться с преподавателями выпускающих кафедр.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры