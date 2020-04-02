Профсоюзы нашли способ сохранить рабочие места

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В России нужно национализировать предприятия, которые в силу обстоятельств оказались в трудном положении и готовы закрыться или обанкротиться, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Для сотрудников это важно, потому что так можно сохранить рабочие места, считает председатель ФНПР.

"В ситуации, связанной с коронавирусом, в экономической ситуации, когда все сыпется, когда практически остановилась экономическая, торговая жизнь, предприятия, которые в силу обстоятельств оказались в трудном положении и готовы закрыться или обанкротиться, надо национализировать, санировать и после этого решать, что с ними делать дальше. При национализации рабочие места должны сохраниться, более того, предприятия должны получить государственную поддержку, в первую очередь, на заработную плату", – считает Михаил Шмаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/