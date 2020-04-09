Инфекционист дал прогноз по коронавирусу в России

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Оптимистический прогноз по распространению коронавируса в России – это наступление пика эпидемии через 2 недели.

Об этом рассказал радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов. По его словам, сейчас оптимисты могут говорить только о пике эпидемии в России, а вот рассуждать о ее завершении пока рано.

"Очень много можно дискутировать, поскольку много переменных участвуют в прогнозировании. Все математические модели, которые использовались для прогноза развития пандемии в мире в России, оказались не точны. В целом, я согласен с тем, что пик коронавируса в России будет примерно через две недели. А вот с прогнозом по продолжительности пандемии я был бы более осторожным. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в ближайшее две недели", - рассказал Георгий Викулов.

Коронавирус COVID-19 впервые появился в Китае в конце прошлого года, а потом быстро распространился на практические все страны мира. В России на 8 апреля подтверждены 8672 случая инфицирования новым вирусом. Также известно о 63 умерших от этого заболевания.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/