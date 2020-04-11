В России за сутки выявлено 1667 заразившихся коронавирусом, всего — 13 584

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице зарегистрировано около 9 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки от вируса в городе вылечилось 149 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 499 человек. В ближайшие две недели в Москве дополнительно развернут до 10 тыс. коек для больных коронавирусом.

По информации столичного оперштаба по борьбе с вирусом, всего в Москве выявлено 8852 заболевших, из них за последние сутки — 1030. Более половины новых зараженных младше 45 лет. В их числе: 47,5% — от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет, 5% — дети.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн человек, умерло свыше 102 тыс. Россия входит в топ-20 по количеству больных. В тройку лидеров входят США (более 501 тыс.), Испания (свыше 158 тыс.) и Италия (более 147 тыс.).

Напомним, по распоряжению президента Владимира Путина весь апрель в России объявлен нерабочим. В большинстве регионов действует обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы и Подмосковья решили ужесточить контроль за его соблюдением и с понедельника, 13 апреля, начнут вводить пропускной режим. На первом этапе получать пропуска нужно будет для поездок на работу, позднее пропуск будет необходим и для всех других поездок.