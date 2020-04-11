В России за сутки выявлено 1667 заразившихся коронавирусом, всего — 13 584
За последние сутки в России зарегистрировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 49 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне прирост составил 1786 человек.
Общее количество заразившихся достигло 13 584 человека.
За день умерло 12 человек, общее число погибших составило 106 человек. За последние сутки выздоровело 250 человек, количество выписанных пациентов возросло до 1045 человек.
Регионы, где выявлено больше всего новых случаев заражения:
- Москва — 1030,
- Московская область — 152,
- Санкт-Петербург — 80,
- Нижегородская область — 33,
- Брянская область и Дагестан — по 26.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице зарегистрировано около 9 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки от вируса в городе вылечилось 149 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 499 человек. В ближайшие две недели в Москве дополнительно развернут до 10 тыс. коек для больных коронавирусом.
По информации столичного оперштаба по борьбе с вирусом, всего в Москве выявлено 8852 заболевших, из них за последние сутки — 1030. Более половины новых зараженных младше 45 лет. В их числе: 47,5% — от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет, 5% — дети.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн человек, умерло свыше 102 тыс. Россия входит в топ-20 по количеству больных. В тройку лидеров входят США (более 501 тыс.), Испания (свыше 158 тыс.) и Италия (более 147 тыс.).
Напомним, по распоряжению президента Владимира Путина весь апрель в России объявлен нерабочим. В большинстве регионов действует обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы и Подмосковья решили ужесточить контроль за его соблюдением и с понедельника, 13 апреля, начнут вводить пропускной режим. На первом этапе получать пропуска нужно будет для поездок на работу, позднее пропуск будет необходим и для всех других поездок.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4320297?utm_campaign=push&utm_source=kommersant