О мерах Группы НМТП, принятых для противодействия коронавирусу COVID-19

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что в ПАО «НМТП» и дочерних зависимых обществах работают Оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Разработан и исполняется неотложный комплекс мер, который включает в себя:

-Постоянный мониторинг здоровья работников.

-Перевод части работников на удаленную работу с сохранением заработной платы.

-Ограничения на посещение объектов предприятий Группы НМТП.

-Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

-Обработку и дезинфекцию рабочих и производственных помещений, автотранспорта и техники.

-Отмену всех зарубежных и межрегиональных командировок.

-Отмену всех запланированных массовых и спортивных мероприятий.

На предприятиях Группы сформированы запасы дезинфицирующих средств и сопутствующих материалов, включая санитайзеры, одноразовые перчатки и маски.

Разработаны инструкции порядка действия сотрудников порта в случае выявления больного с симптомами ОРВИ.

Все погрузо-разгрузочные работы на терминалах Группы НМТП осуществляются в штатном режиме.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2019 года составил 142, 5 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2019 год по МСФО составила $866,4 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ»

Источник: Пресс-служба