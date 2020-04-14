Автолюбители Краснодарского края поддержали ограничение передвижения из-за коронавируса

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По результатам опроса автомобильного портала «Дром» - Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам » большинство краснодарцев? - 50% поддержали эту идею.

Они выбрали вариант ответа «Да, по всей стране». Почти треть – 27% считают, что ограничения нужны только в тех регионах, где много зараженных коронавирусом. Оставшиеся 23% респондентов выступили против этой меры борьбы с распространением инфекции.

Ответы жителей Москвы, где выявлено больше всего подтвержденных случаев, немного отличаются. На удивление, в столице процент высказавшихся против самоизоляции выше – 27%. При этом вариант «Да, по всей стране» тоже оказался популярнее, чем в среднем по России. Его выбрало 54%.

«Нужно было с 1 февраля никого не впускать и не выпускать. Уехали отдыхать – сидите до июля за границей, иностранцев всех долой с территорий России», — высказался один из участников опроса из Иркутска.

Среди регионов меньше всего ограничивать себя в передвижениях готовы жители Саратовской области (37%) и Камчатского края (28,5%). С ними не согласны в Ямало-Ненецком автономном округе и Волгоградской области, где 60% опрошенных выбрали вариант ответа «Да, по всей стране».

Другой респондент считает так: «Вместо нерабочих дней надо было ввести режим ЧС по всей стране на 1–2 недели, комендантские часы. Отсиделись бы, выявили заболевших и вышли бы спокойно дальше работать. А сейчас полный дурдом: кто-то работает, кто-то не работает, но гуляет по торговым центрам или жарит шашлыки в ближайшем лесочке».

Всероссийский опрос проводился с 30 марта по 7 апреля 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 19 625 человек.

Источник: Пресс-служба