Экспресс-тесты повышенной точности на COVID-19 станут доступны россиянам

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Точность 99.9 % новых экспресс-тестов российско-японской компании EMG («Эвотек - Мирай Геномикс») подтверждена зарубежными исследованиями. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестировавший в разработку тестов, и Яндекс уже запустили тестирование на дому. Вслед за Яндексом тестирование на дому обеспечат другие компании.

Москва, 18 апреля 2020 Благодаря проекту РФПИ и Яндекс новые тест-системы стали доступны в Москве. Сейчас проект в пилотном режиме. Полноценно он должен заработать в конце апреля. Вслед за Яндексом тестирование на дому обеспечат другие компании.

Предполагается, что от забора материала до результата пройдет не более 4-5 часов.Точность тестирования уже подтверждается исследованиями из разных стран. «Мы проанализировали более 20 различных тест-систем в мире, сфокусировались именно на этой, российско-японской», - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Кирилла Дмитриева, это самая точная технология в мире на данный момент. «Она показывает точность 99,99% по сравнению с другими тестовыми системами, которые, в любом случае, показывают точность 94%. А тесты на антитела вообще показывают точность около 40-60%», - говорит глава РФПИ.

Позитивные результаты исследования тест-системы EMG приходят и из других стран. Саджад Нагви, руководитель группы клинической диагностики Pure Health(ОАЭ) также оценил точность тестов в 99.9%: «Мы выяснили что тесты EMG очень точные. Это мы подтвердили в лабораториях Объединенных Арабских Эмиратов. Главное, выяснили, что их точность - 99.9%. Что делает эти тесты самым лучшим решением в мире».

«Большинство существующих тестов не способны уловить столь малое количество копий вируса. И в этом большая проблема. Человек на ранней стадии болезни получает ложноотрицательный результат - не начинает лечение вовремя и становится источником распространения инфекции. Понимая эту проблему, создатели системы EMG стремились обеспечить максимальную чувствительность тестов. Система уже отлавливает от десятков частиц. Но от 100 частиц на пробе мы уже получаем гарантированный результат с высокой точностью», - подтверждает Ленар Валеев, генеральный директор EMG.

Эффективность тестирования подтвердил и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, куда до недавнего времени стекались анализы со всей страны. В «Векторе» на основе анализа 800 тестов сделали вывод: российско-японская система диагностики обладает практически 100% точностью.

К концу апреля производитель тестов EMG собирается выпускать миллион тестов и несколько тысяч мобильных установок в неделю. Заявки на обеспечение тест-системами приходят из Австрии, Италии, Франции, стран Ближнего Востока.

Источник: Российский фонд прямых инвестиций Пресс-секретарь