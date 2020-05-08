С начала действия карантина в Новороссийск не пустили более 2200 автомобилей

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Всего за истекший период сотрудниками ГИБДД на въезд и на выезд проверено порядка 200 тысяч транспортных средств.

Не пустили в город более 2200 машин, водители которых не смогли предоставить красный пропуск. Всем им выписано уведомление о нарушении карантинного режима. Изъято 115 пропусков с признаками подделки, с истекшим сроком или используемых не по назначению. На нарушителей составлено 68 протоколов.

Для пресечения попыток воспользоваться объездными путями, перекрыты две дороги в селе Владимировка. На них появились бетонные блоки, загораживающие проезд, установлены соответствующие дорожные знаки и оборудовано ночное освещение участков.

Карантинный пост на въезде в Новороссийск в районе села Владимировка установлен в начале апреля, когда были введены ограничения на передвижение по городу и краю. Автомобили без красных пропусков, разрешающих проезд по всей территории Краснодарского края, не могут пересекать границы муниципалитета.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск