Экономист призвал раздать малоимущим «живые деньги», пока они еще есть

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Почему власти уходят от финансовой поддержки беднеющему населению.

Сколько не говори слово «сахар», во рту слаще не станет. Собственно, так же сегодня происходит и с конкретной помощью государства нищаюшему населению. Чтобы обеспечить пропитание простому люду в условиях самоизоляции, с разных сторон предлагается ввести сразу несколько мер: кто-то голосует за продуктовые карты, знакомые если не нам, то нашим родителям и дедушкам. Кто-то предлагает раздать на продукты «вертолетные деньги». Есть и третий вариант – по китайскому образу и подобию ввести в стране цифровые продуктовые карты.

И то, и другое, и третье подразумевает, что россиянин, имеющий в кармане карту, цифровую карту или кэш, раз в неделю будет возвращаться домой с полной авоськой отечественных продуктов: хлеба, молока, колбас, консервов, различных круп.

Почему продукты должны быть именно отечественного производства? Потому что покупая товары российских фермеров (не американских и не голландских) мы стимулируем отечественного производителя на дальнейшее развитие аграрного производства.

Ну, так вот – полная корзинка харчей, кроме горячительных напитков и табачных изделий.

Плохо ли?

Об этом сегодня не говорит разве что ленивый. И в Госдуме, и в региональных парламентах, и ученые-экономисты. На то есть причина: 60% населения России вообще не имели никаких накоплений на «черный день» - а тут самоизоляция, безработица… Пора, давно пора оказывать этим согражданам конкретную материальную помощь, они ведь не сами поставили себя в такие экстремальные условия.

Но время идет, а правительство явно не торопится решать эту проблему.

С «живыми деньгами», которые чиновники называют вертолетными, все понятно. Они, как бритва обоюдоострая. Их можно взять – и сразу пропить, тем более, что сумма не очень и большая по нынешним временам. Эксперты называют ее в пределах от МРОТ (12 тысяч рублей) до 20 тысяч.

С китайским вариантом цифровых продуктовых карт тоже не совсем понятно. От первого варианта, прямых денег, они отличаются тем, что рубли будут не наличные, а виртуальные. Каждому гражданину на неделю будет начисляться количество баллов, которые соответствуют определенному набору продуктов.

Трудно себе представить ситуацию, чтобы наши чиновники засели за составление бальной системы. Предстоит определить, сколько баллов, допустим, стоит одна пачка молочных сосисок или полкило турецких помидоров - в обеспечении овощами мы еще импортозависимы. Или сколько баллов требуется мужчине и женщине, сколько - старику и ребенку.

Тут голова пойдет кругом от «китайской шкатулки».

С нашим чиновничьим аппаратом и порядком утверждения правил игры на всех ступенях вертикали власти это работы на годы вперед.

Единственное ее преимущество, что не полностью отоваренные до конца недели баллы «сгорают», тем самым экономя бюджетные средства, выделенные под закупку продуктов.

Но такую же процедуру экономии бюджетных средств, без всякой заморочки можно использовать в обычной продуктовой карте, которая как нельзя лучше роднит нас с советским временем. Перечислять туда 12-20 тысяч рублей в месяц чисто на продукты и ни на что другое. А если на карте останутся какие-нибудь средства, добавлять на счет денежки до установленной суммы.

Не надо изобретать велосипед, продуктовые карты работают в той же Америке. Где отечественные чиновники наверняка, и не один раз, знакомились с их опытом поддержки малоимущих слоев населения.

Какой вариант лучше?

Меня в этой ситуации вот что смущает. А не специально ли власть имущие подбрасывают нам разные варианты, чтобы мы схлестнулись в дискуссиях на кухне, в печати, ток-шоу? Уводит от проблемы, той самой авоськи с провиантом?

Мы таким образом участвуем в обсуждении государственных проблем, а воз, тем не менее, и ныне там. Ведь пока общественность будет ломать копья, отстаивая «лучшую систему», пандемия смотришь – сама и рассосется.

- Я сторонник прямой финансовой помощи населению, - говорит доктор экономических наук Игорь НИКОЛАЕВ. – Деньги в данном случае эффективнее, пускай люди сами решают, что им покупать. Нужно учитывать и другой момент. Люди старшего поколения, наши ветераны, помнят военные и послевоенные продуктовые карточки. Кто застал 90-е годы, знают о продовольственных талонах, которые «ходили» в том числе и в Москве. И к чему мы пришли в 2020 году?

Такую грустную ассоциацию тоже нужно рассматривать. Получается, шаг вперед и два назад. - А сколько, по вашему мнению, необходимо россиянам «для полного счастья»? - Не всем нашим согражданам, а только тем, кто нуждается в такой поддержке. Ориентировочно, это 20-30 млн. человек. Если каждому выдать единовременное пособие по 50 тысяч рублей, получается 1-1,5 трлн. рублей. На 1 апреля в Фонде национального благосостояния было 12,9 трлн. То есть, одна десятая часть ФНБ. Вполне посильная для бюджета задача.

Если этот вопрос не решить сейчас, боюсь мы упустим свой шанс. Кабмин не раз высказывался против «вертолетных денег». Но скоро и в ФНБ денег не останется. При весьма, на мой взгляд, оптимистическом прогнозе Центробанка о дефиците 5-6 % от ВВП, уже в следующем году там будет практически пусто.

Источник: Московский Комсомолец