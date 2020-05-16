Число заражённых коронавирусной инфекцией по округам России на 16.05.2020

/COVID-19/

Только официально подтвержденная Роспотребнадзором информация.

За последние сутки в России выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 4940 человек. Зафиксировано 119 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 63 166 человек, умерли - 2 537 человек.

ЦФО

Наибольшее количество больных находится в Москве (+3 505) – 138 969, в Московской области (+937) –26 462. В Тульской (+101) – 2 364. В Калужской (+99) – 2 312. В Рязанской (+91) – 2 214. В Брянской (+85) – 2 080. В Курской (+78) – 1 855. В Тамбовской (+82) – 1 819. Во Владимирской области (+65) – 1 657. В Ярославской (+92) – 1 629. В Орловской (+52) – 1 381. В Ивановской (+68) – 1 192. В Белгородской области (+76) – 1 149. В Смоленской (+41) – 1 146. В Липецкой (+50) – 1 133. В Воронежской (+39) – 1 113. В Тверской (+53) – 1 059. В Костромской (+8) - 460.

СЗФО

Больше всего больных в Санкт-Петербурге (+525) – 10 011. В Мурманской (+93) – 2 644. В Ленинградской области (+72) – 1 913. В Калининградской области (+35) - 916. В Коми (+29) – 911. В Архангельской (+52) – 638. В Новгородской области (+14) – 598. В Вологодской области (+37) – 398. В Псковской (+19) - 386. В Карелии (+8) – 202. НАО - 52.

УрФО

Больше всего случаев коронавируса в Свердловской области (+105) – 2 571. В ЯНАО (+50) – 1 598. В Челябинской области (+69) – 1 476. В Тюменской области (+45) – 1 102. В ХМАО (+83) – 1 048. В Курганской (+6) - 109.

ПФО

Больше всего заболевших сейчас в Нижегородской области (+229) – 6 132. В Татарстане (+84) – 2 148. В Башкирии (+89) – 1 963. В Саратовской области (+107) – 1 633. В Чувашии (+81) – 1 603. В Самарской области (+70) –1 372. В Мордовии (+25) – 1 348. В Оренбургской области (+35) – 1 243. В Ульяновской области (+78) – 1 159. В Марий-Эл (+52) – 1 130. В Пензенской области (+56) – 1 041. В Пермском крае (+52) – 973. В Кировской (+35) – 967. В Удмуртии (+14) – 422.

ДФО

Больше всего заболевших в Приморском крае (+87) – 1 197. В Хабаровском крае (+50) – 1 176. В Бурятии (+41) – 865. В Якутии (+63) – 785. В Забайкальском крае (+32) – 486. На Камчатке (+18) – 461. В Еврейской АО (+3) – 225. В Амурской области (+8) – 212. Магаданская область (+3) – 174. В Сахалинской области (+3) - 48. В Чукотском АО (+5) - 47.

СФО

В Красноярском крае (+61) – 1 651. В Новосибирской (+64) – 1 511. В Алтайском крае (+38) – 885. В Хакасии (+38) – 595. В Иркутской области (+25) -499. В Омской (+40) – 476. В Томской области (+14) –343. В Кемеровской (+11) – 307. Тыва(+30) -252. Алтай(+4) – 69.

ЮФО

Больше всего зараженных в Краснодарском крае (+92) – 2 510. В Ростовской области (+112) – 2 312. В Волгоградской области (+86) – 1 531. В Астраханской области (+39) – 984. В Калмыкии (+37) – 655. В Адыгее (+40) – 347. В Крыму (+13) – 258. В Севастополе – 135.

СКФО

В Дагестане (+88) – 3 280. В Северной Осетии (+73) –2 016. В Кабардино-Балкарии (+71) – 1 690. В Ингушетии (+36) – 1 443. В Ставропольском крае (+59) – 1 367. В Чечне (+27) – 918. В Карачаево-Черкесии (+18) - 632.