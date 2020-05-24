Эпидемиолог сообщил, когда можно будет снять ограничения из-за коронавируса

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В России можно будет снимать ограничения из-за пандемии коронавируса с большей уверенностью, когда у 60-70% населения обнаружат иммунитет к COVID-19, заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.

«60-70% — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц», - пояснил он.

Брико рассказал «Парламентской газете», что только тогда интенсивность развития эпидемического процесса в такой группе будет снижена. Именно в этом момент и можно думать о снятии ограничительных мер.

По его мнению, вакцинация с широким охватом населения может стать единственным средством, которое способно остановить пандемию.

"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», - добавил эксперт.

Источник: https://www.mk.ru/