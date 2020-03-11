ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедерос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире объявлена пандемия нового коронавируса.

На брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ сообщил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.

В официальном Twitter он отметил, что в ВОЗ "глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения, так и тревожными уровнями бездействия".

Также Тедерос Адханом Гебрейесус заметил, что на сегодняшний день в 114 странах зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания, за последние две недели количество заболевших увеличилось в 13 раз. От коронавируса погиб 4291 человек.

«Мы оценили, что # COVID19 можно охарактеризовать как пандемию»,

— сообщил Тедерос Адханом Гебрейесу. Также от отметил, что это первая пандемия, вызванная коронавирусом.

Генеральный директор ВОЗ в очередной раз призвал страны принимать все необходимые меры для борьбы с распространением вируса.

В России за последние сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса: шесть из них в Москве, еще два — в области. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43829041/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink