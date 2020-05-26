Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в июле

/COVID-19/

Нет 100%-ной уверенности в том, что вакцину от коронавируса COVID-19 получится создать, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующая Лабораторией персонализированной медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Галина Лифшиц.

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Для исследований были отобраны три перспективных препарата, сообщил СМИ гендиректор центра Ринат Максютов.

"В отношении вакцины я вообще не уверена, что ее получится создать. Вирус довольно изменчивый, сложноватый, может быть, не получится к нему подобраться. У нас есть много вирусных инфекций, к которым не существует вакцины. К лихорадке Эбола нет вакцины, к вирусам SARS и MERS, которые были в 2002 и 2012 годах, тоже нет вакцины. Работы идут, но 100%-ной уверенности нет. И чувствительность к препарату у всех будет отличаться", – рассказала Галина Лифшиц.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/