В России за сутки выявлено 8855 заразившихся коронавирусом, всего — 458 689

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За последние сутки в России зарегистрировано 8855 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне суточный прирост составил 8726 человек. Общее число заболевших составило 458 689.

Больше всего новых случаев:

в Москве — 1992, в Московской области — 758, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, в Свердловской области — 249.



Умерли за минувшие сутки 197 человек, всего — 5725. Вылечились за день 8708 пациентов с коронавирусом, за все время выздоровели 221 388 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 314 тыс. человек. За последние сутки проведено 335 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 12,3 млн исследований.

Россия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заболевания после США (1,89 млн) и Бразилии (614,9 тыс.). Среди российских городов больше всего заболевших в Москве, там до 14 июня продлен режим ограничений. Вместе с тем в Минздраве ожидают появления российской вакцины от коронавируса в конце июля.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4372443?utm_campaign=push&utm_source=kommersant