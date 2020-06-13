Заболели/Выздоровели/Умерли от Коронавируса
Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.06.2020
В России зарегистрирован 511 423 (+8 987 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 269 370 (+8 220) человек, умерли – 6 715 (+183) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 202 935/118 024 / 3 187
Московская 47 911/14 955/666
Тульская 5 147/2 170/56
Калужская 4 923/2 444/39
Брянская 4 825/3 431/32
Рязанская 4 345/2 007/11
Воронежская 3 993/1 944/21
Ярославская 3 963/ 1 639/16
Курская 3 839/2 103/20
Тамбовская 3 770/1 788/10
Смоленская 3 609/1 394/47
Орловская 3 392/1 655/35
Владимирская 3 390/1 667/44
Ивановская 3 228/1 348/27
Белгородская 3 207/2 035/33
Липецкая 2 878/1 210/9
Тверская 2 488/1 611/50
Костромская 1 066/575/12
СЗФО
Санкт-Петербург 20 043/9 276/561
Мурманская 3 818/2 663/7
Архангельская 3 474/1 028/16
Ленинградская 3 448/2 578/23
Калининградская 1 984/976/31
Коми 1 929/1 019/28
Новгородская 1 913/472/12
Псковская 1 535/506/16
Вологодская 1 221/693/13
Карелия 702/279/2
Ненецкий АО 81/32/0
УрФО
Свердловская 8 826/3 912/48
Челябинская 4 221/2 187/37
ХМАО 4 157/1 657/24
ЯНАО 3 086/1 487/15
Тюменская 2 069/1 222/13
Курганская 355/212/0
ПФО
Нижегородская 13 562/6 580/159
Саратовская 4 362/1 980/37
Башкирия 4 348/1 759/18
Чувашия 3 878/2 030/18
Татарстан 3 823/3 611/10
Ульяновская 3 633/1 255/18
Самарская 3 548/1 741/40
Пензенская 3 535/2 823/28
Оренбургская 2 643/1 872/11
Пермский край 2 506/1 689/38
Мордовия 2 480/1 327/20
Кировская 2 479/1 478/23
Марий-Эл 2 283/2 026/17
Удмуртия 1 053/551/12
ДФО
Якутия 2 898/1 751/20
Хабаровский край 2 869/1 443/19
Приморский край 2 702/1 634/26
Бурятия 2 110/1 235/11
Забайкальский край 1 841/1 076/40
Камчатка 1 360/413/10
Амурская 914/345/5
Магаданская 432/220/4
Еврейская 367/275/4
Сахалинская 305/71/0
Чукотка 120/70/1
СФО
Красноярский край 6 159/2 129/64
Новосибирская 4 069/1 907/50
Иркутская 3 656/980/20
Алтайский край 2 659/1 569/19
Тыва 2 203/373/2
Омская 2 063/1 189/23
Хакасия 1 266/902/10
Томская 1 167/564/11
Кемеровская 929/373/7
Алтай 220/124/0
ЮФО
Ростовская 7 152/2 831/64
Краснодарский край 4 815/3 617/49
Волгоградская 4 460/1 732/25
Астраханская 2 630/1 560/24
Адыгея 1 251/708/12
Калмыкия 1 233/776/18
Крым 483/357/7
Севастополь 179/151/3
СКФО
Дагестан 6 367/4 688/309
Кабардино-Балкария 3 734/1 874/35
Ставропольский край 3 509/1 846/67
Северная Осетия 3 477/3 186/58
Ингушетия 2 510/1 850/62
Карачаево-Черкессия 1 969/509/9
Чечня 1 441/1 121/17
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!