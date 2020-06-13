Заболели/Выздоровели/Умерли от Коронавируса

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Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.06.2020

В России зарегистрирован 511 423 (+8 987 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 269 370 (+8 220) человек, умерли – 6 715 (+183) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 202 935/118 024 / 3 187

Московская 47 911/14 955/666

Тульская 5 147/2 170/56

Калужская 4 923/2 444/39

Брянская 4 825/3 431/32

Рязанская 4 345/2 007/11

Воронежская 3 993/1 944/21

Ярославская 3 963/ 1 639/16

Курская 3 839/2 103/20

Тамбовская 3 770/1 788/10

Смоленская 3 609/1 394/47

Орловская 3 392/1 655/35

Владимирская 3 390/1 667/44

Ивановская 3 228/1 348/27

Белгородская 3 207/2 035/33

Липецкая 2 878/1 210/9

Тверская 2 488/1 611/50

Костромская 1 066/575/12

СЗФО

Санкт-Петербург 20 043/9 276/561

Мурманская 3 818/2 663/7

Архангельская 3 474/1 028/16

Ленинградская 3 448/2 578/23

Калининградская 1 984/976/31

Коми 1 929/1 019/28

Новгородская 1 913/472/12

Псковская 1 535/506/16

Вологодская 1 221/693/13

Карелия 702/279/2

Ненецкий АО 81/32/0

УрФО

Свердловская 8 826/3 912/48

Челябинская 4 221/2 187/37

ХМАО 4 157/1 657/24

ЯНАО 3 086/1 487/15

Тюменская 2 069/1 222/13

Курганская 355/212/0

ПФО

Нижегородская 13 562/6 580/159

Саратовская 4 362/1 980/37

Башкирия 4 348/1 759/18

Чувашия 3 878/2 030/18

Татарстан 3 823/3 611/10

Ульяновская 3 633/1 255/18

Самарская 3 548/1 741/40

Пензенская 3 535/2 823/28

Оренбургская 2 643/1 872/11

Пермский край 2 506/1 689/38

Мордовия 2 480/1 327/20

Кировская 2 479/1 478/23

Марий-Эл 2 283/2 026/17

Удмуртия 1 053/551/12

ДФО

Якутия 2 898/1 751/20

Хабаровский край 2 869/1 443/19

Приморский край 2 702/1 634/26

Бурятия 2 110/1 235/11

Забайкальский край 1 841/1 076/40

Камчатка 1 360/413/10

Амурская 914/345/5

Магаданская 432/220/4

Еврейская 367/275/4

Сахалинская 305/71/0

Чукотка 120/70/1

СФО

Красноярский край 6 159/2 129/64

Новосибирская 4 069/1 907/50

Иркутская 3 656/980/20

Алтайский край 2 659/1 569/19

Тыва 2 203/373/2

Омская 2 063/1 189/23

Хакасия 1 266/902/10

Томская 1 167/564/11

Кемеровская 929/373/7

Алтай 220/124/0

ЮФО

Ростовская 7 152/2 831/64

Краснодарский край 4 815/3 617/49

Волгоградская 4 460/1 732/25

Астраханская 2 630/1 560/24

Адыгея 1 251/708/12

Калмыкия 1 233/776/18

Крым 483/357/7

Севастополь 179/151/3

СКФО

Дагестан 6 367/4 688/309

Кабардино-Балкария 3 734/1 874/35

Ставропольский край 3 509/1 846/67

Северная Осетия 3 477/3 186/58

Ингушетия 2 510/1 850/62

Карачаево-Черкессия 1 969/509/9

Чечня 1 441/1 121/17

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!