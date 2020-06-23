Анна Попова рассказала, когда начнётся следующий учебный год

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.

Главный санитарный врач России рассказала, когда уровень заболеваемости COVID-19 должен пойти на спад.

По словам Поповой, суточный прирост новых случаев выявления опасного вируса должен достигнуть уровня менее тысячи в течение месяца.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», – заявила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова подчеркнула, что на данный момент идет снижение числа новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Снижения не фиксируется лишь в «чуть больше десяти субъектах» страны.

Глава Роспотребнадзора отметила, что у половины новых пациентов коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Также Попова рассказала и о возможном начале учебного года. По ее словам, 1 сентября «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/23/CHto_proiskhodit/13589-anna_popova_rasskazala_kogda_nachnyotsya_sleduyuschiy_uchebnyy_god_