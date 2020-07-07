В 27 муниципалитетах Краснодарского края не выявлены случаи заражения COVID-19

/COVID-19/

В Краснодарском крае выявили 59 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в 17 муниципалитетах, в остальных 27 ни одного случая не выявлено.

По информации оперштаба, наибольшее количество заболевших обнаружили в Краснодаре – 19 человек, далее идет Сочи – 11. На третьем место по числу новых зараженных оказался Белореченский район – 6 человек.

В том числе коронавирус обнаружили у несовершеннолетних. Заболели дети в возрасте двух лет, 10 лет, 17 лет, а также 9-ти месячный младенец.

Выписаны за сутки с выздоровлением 166 человек, один человек скончался.

Источник: https://kuban.mk.ru/