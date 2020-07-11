Опубликованы последние данные по коронавирусу на 11 июля

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Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в мире второй день подряд оказывается рекордным — он составил 236 918. Россия по приросту оказалась на седьмом месте после США, Бразилии, Индии, ЮАР, Мексики и Колумбии. По общему количеству случаев страна остается четвертой.

В России количество случаев коронавируса составило 720 547, увеличившись на 6 611. На Москву приходится 678 новых случаев, на Санкт-Петербург 296, на Свердловскую область 280.

Общее количество случаев, зафиксированных в Москве за время пандемии, составило 228 678.

В США за сутки впервые зафиксировано более 70 тысяч случаев (два дня назад это число впервые превысило 60). Прирост в стране составил 71 787, общее количество случаев — 3 291 786. Бразилия по количеству случаев как за время пандемии, так и за сутки, остается на втором месте в мире — эти показатели составили 1 804 338 и 45 235 соответственно. В Индии зафиксировано 822 603 случаев, включая 27 761 за сутки, в ЮАР — 250 687 случаев, включая 12 348 за сутки. В прочих странах прирост оказался меньше 10 тысяч.

Источник: https://www.mk.ru/