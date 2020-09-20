Уроки COVID-19: как не допустить новой эпидемии туберкулеза

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Российские фтизиатры и представители ВОЗ призывают усилить противотуберкулезные мероприятия.

Российские и международные эксперты предупреждают о потенциальном риске развития новой эпидемии туберкулеза: пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в план борьбы с этим, казалось бы, хорошо известным и изученным инфекционным заболеванием. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если принять во внимание то, что в течение трех месяцев карантина уровень его выявляемости снизился на 50%, число смертей от туберкулеза к концу текущего года в мире составит 1,85 млн (прирост к показателям 2018 года - 26%) и вернется к уровню 2012 года. О том, как противостоять угрозе и обеспечить эффективную работу фтизиатрической службы, рассказали ведущие специалисты.

Как известно, за последнее время в России был достигнут значительный прогресс в борьбе с туберкулезом. Благодаря вниманию к этой проблеме на самом высоком уровне и реализации правительственных и министерских программ заболеваемость в стране за шесть лет снизилась практически на 35%, а смертность — на 53%. Кроме того, до пандемии COVID-19 диагностировалось до 99% случаев заболевания от оценочного числа больных, тогда как в мире этот показатель составлял около 69%.

Ирина Васильева, профессор, д.м.н., директор ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров России, главный внештатный специалист-фтизиатр МЗ РФ: «К сожалению, пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на показатели противотуберкулезной работы. Так, например, мы можем ожидать, что из-за отсутствия полноценного доступа к лечению из-за карантинных мероприятий у ряда пациентов разовьется лекарственная устойчивость и они перестанут реагировать на лечение. Кроме того, из-за приостановки скрининговых мероприятий в стране значительно снизилась выявляемость туберкулеза в различных возрастных группах. Это чревато тем, что мы можем упустить активных бактериовыделителей, что также будет способствовать росту заболеваемости. Сегодня наша задача — не допустить этого, не допустить новой эпидемии туберкулеза, ведь ее очень сложно контролировать».

Павел Фадеев, главный врач Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра, главный внештатный специалист-фтизиатр Дальневосточного федерального округа: «Несмотря на то, что в нашем округе хорошо организована фтизиатрическая служба, налажен диалог с врачами первичного звена, мы также ощутили на себе влияние пандемии. За последние месяцы у нас на 35% снизилось число профосмотров на туберкулез, на 38% — число плановых госпитализаций, что может негативно сказаться на приверженности пациентов к длительному лечению и привести к развитию лекарственно-устойчивого туберкулеза. Кроме того, на 36% уменьшилось число хирургических вмешательств. Чтобы по итогам года и последующих лет нам не пришлось «откатиться» назад на несколько лет по показателям смертности от туберкулеза, нам нужна максимальная мобилизация наших ресурсов. Нам нужно в кратчайшие сроки наверстать упущенное за прошедший с начала пандемии период».

На фоне пандемии коронавируса приостановлены скрининговые мероприятия у детей и подростков — групп, у которых туберкулез развивается бессимптомно, — уровень обследования посредством методов иммунодиагностики упал до 35–40%. До пандемии этот показатель составлял более 90%. Это также может способствовать росту заболеваемости и снижению контроля за заболеванием: вовремя выявленный туберкулез у детей и подростков позволяет назначить им профилактическое лечение и остановить распространение инфекции.

Валентина Аксенова, профессор, д.м.н., руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ, главный внештатный детский специалист-фтизиатр МЗ РФ: «Мы с тревогой наблюдали за тем, как была приостановлена иммунодиагностика у детей и подростков. Но сегодня все ограничения уже сняты, и мы призываем все детские и подростковые учреждения, родителей возобновить диагностические мероприятия. Как и прежде, для этого используются кожные пробы (Манту у детей до семи лет, Диаскинтест — от семи лет и старше), при наличии показаний — лабораторные тесты, например T-СПОТ.ТБ. При этом у тех, кто перенес коронавирус, наиболее информативным станет тест по методике ELISPOT. Его применение возможно во всех возрастных группах. В условиях COVID-19 мы должны стремиться максимально внедрять новые методы диагностики туберкулеза, выявлять новые группы риска, в том числе с лекарственно-устойчивой формой заболевания, создавать полноценную санаторно-оздоровительную базу для детей и подростков».

Тревогу бьют не только российские специалисты. ВОЗ также предупреждает о возможном росте заболеваемости и смертности от туберкулеза, в том числе в Европейском регионе.?

Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в России: «В Европе за первые шесть месяцев этого года было выявлено ощутимо меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года. Это не означает, что больных стало меньше. В этот период система диагностики в странах была парализована пандемией COVID-19. Согласно моделированию ВОЗ, если выявление случаев туберкулеза в мире снизится в среднем на 25% в течение трех месяцев (по сравнению с уровнем выявления до пандемии), то можно ожидать рост случаев смерти на 13%, а это дополнительно 190 000 случаев смерти от туберкулеза. Это приблизит мир к уровню смертности, который мы наблюдали в 2015 году, и станет регрессом в достижении основных этапов и целевых показателей стратегии по ликвидации туберкулеза. Мы опасаемся, что уже к концу этого года увидим рост заболеваемости. Его нужно стараться предупредить всеми силами: расширять охват иммунопрофилактикой и иммунодиагностикой, своевременно выявлять и лечить туберкулез с использованием новых методов, осуществлять мониторинг эффективности терапии».

Тереза Касаева, директор Департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ: «Туберкулез — убийца номер один в мире среди инфекционных заболеваний, это абсолютно реальная угроза для всех нас, которая продолжает наступление. В этом году мы прогнозируем рост смертности до 1,9 млн человек. Он в том числе связан с тем, что из-за пандемии COVID-19 во многих странах мира были прерваны диагностика и оказание медицинской помощи больным туберкулезом; снижение выявления инфекции в различных странах варьируется в пределах от 25 до 90%. В России мы видим сокращение числа профилактических осмотров, уменьшение объемов помощи в стационаре при недостаточных объемах оказания нестационарной контролируемой помощи. Сегодня важно утвердить новую государственную стратегию по борьбе с туберкулезом в России с учетом новых реалий и угроз и обеспечить ее финансированием. Как показывают международные финансовые исследования, вложения в борьбу с туберкулезом — это инвестиции, которые быстро окупаются: каждый доллар, направленный на это, возвращает 43 доллара в бюджет страны. Также важно помнить, что туберкулез поражает преимущественно лиц трудоспособного возраста».

В условиях пандемии COVID-19 среди важнейших задач российской фтизиатрической службы: профилактика туберкулеза, вакцинация, химиопрофилактика в группах риска; раннее выявление заболевания и проведение скрининговых осмотров детей и взрослых; ранняя диагностика МЛУ-ТБ, тестирование быстрыми молекулярно-генетическими методами; обеспечение эффективного лечения туберкулеза с применением новых препаратов, таких как бедаквилин, который во всем мире доказал свою высокую эффективность в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза; внедрение дистанционного лечения новыми схемами, включающими только новые таблетированные препараты; повышение приверженности больных туберкулезом к лечению и противодействие ко-инфекции туберкулез и ВИЧ.

Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex, или палочками Коха, которое чаще всего поражает легкие. Во всем мире 1,7 млрд людей инфицировано туберкулезом. Но вероятность того, что у них на протяжении всей жизни разовьется болезнь, составляет 5–15%. Однако люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди, живущие с ВИЧ, или люди, страдающие от недостаточности питания или диабета, употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. Ежегодно в мире происходит 1,5 млн смертей по причине туберкулеза, в том числе около 300 000 смертных случаев от сочетанной инфекции туберкулеза и ВИЧ.