Началась ли в России вторая волна?

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В России за сутки выявлено больше 7 тысяч заразившихся COVID-19. Такой показатель, достигнут впервые с конца июня. Накануне было выявлено 6595 больных.

Оснований для паники нет, прирост 20% – это допустимо и соответствует мерам, которые чуть-чуть расслаблены, прокомментировал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, главный показатель – количество умерших.

"Я бы это сравнил с тем, что мы едем с горки на автомобиле и перешли со второй передачи на третью, поехали чуть быстрее. Ускорился процесс естественного знакомства населения с вирусом, когда будет 60-70%, естественным путем эпидемия затухнет. Система здравоохранения способна полностью справиться с возросшим количеством поступивших в стационар. Благодаря разрешенному лекарству для амбулаторного применения лечение большей части легких случаев возможно амбулаторно, что тоже снимет нагрузку со стационаров. Персонал готов, инфраструктура аппаратура готова, система не допустит роста количества умерших, это самый главный показатель", – сказал Владислав Жемчугов

Нужно соотносить количество выявленных зараженных с количеством выполненных анализов, считает врач-иммунолог.

"Если выросло количество анализов и пропорционально выросло количество зараженных, роста нет в абсолютных цифрах. Надо смотреть за летальностью. Опасно, если она будет расти", – сказал Владислав Жемчугов.

Вторая волна возможна только в планетарном масштабе, потому что для вирусов нет ни границ, ни стран.

"Когда иммунная прослойка в планетарном масштабе достигнет 60%, вирус остановится. В отдельных регионах, где первая волна была вовремя погашена эффективно и осталось много людей, не контактировавших с вирусом, при заносе извне возможно вновь нарастание, вспышки. Это должно касаться конкретных городов, стран, регионов", – сказал Владислав Жемчугов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/