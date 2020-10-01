Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в столице нет. Так обычно называют «вторичное заболевание тех, которые уже переболели», сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Второй волны как таковой нет. Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот этого нет», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин заявлял, что в Москве наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Как заявил глава города, число госпитализаций из-за коронавируса выросло более чем до 5 тысяч человек в неделю. В сообщении также сказано, что увеличивается количество людей, которые переносят инфекцию в тяжелой форме — сейчас их более полутора тысяч человек, а доля детей среди заболевших превысила 19 процентов.

За последние сутки в Москве выявили 2424 случая коронавируса. Всего в столице с начала пандемии заразились 295 025 человек. В России зарегистрирован в общей сложности 1 185 231 заболевший COVID-19.

Источник: https://lenta.ru