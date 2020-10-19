Всероссийский союз пациентов предупреждает о рисках ограничения прав пациентов в связи с реформой ОМС
Всероссийский союз пациентов предупредил о рисках ограничения прав пациентов и снижении эффективности бюджетных расходов в случае принятия изменений в закон об обязательном медицинском страховании.
Предложения ВСП направлены в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.
В настоящее время происходит активное общественное обсуждение проекта Федерального закона № 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
- Передача ФФОМС функций по защите прав пациентов идёт в разрез, как с действующим законодательством, так и с национальными проектами в сфере здравоохранения в части формирования системы защиты прав пациентов. Данная система была сформирована и закреплена в нормативных документах по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
- ФФОМС не сможет беспристрастно выполнять функции по защите прав пациентов. Находясь в зависимости от Минздрава России, он должен будет рассматривать обращения пациентов, которым оказана медицинская помощь в лечебных учреждениях, подчиненных Минздраву России.
- Вызывает сомнение экономическая эффективность такого решения. ФФОМС придется создать фактически параллельную систему защиты прав пациентов (колл-центры, систему представителей по защите прав пациентов и т.д.), которая уже создана и работает на базе страховых медицинских организаций.
- Законопроектом предусматривается формирование отдельного бюджета и лимита объемов медицинской помощи, которая будет оказываться федеральными медицинскими организациями в рамках ОМС. Вызывает вопрос - как будет происходить оперативное увеличение вышеуказанного лимита объемов помощи, в случае его исчерпания субъектами Российской Федерации. Выделение отдельного бюджета и объемов должны сопровождаться механизмом оперативного увеличения и индексации. В обратном случае регионы могут столкнуться с ситуацией, когда при исчерпании лимитов объёмов медицинской помощи по ОМС в федеральных медицинских организациях направление пациентов будет полностью прекращено.
Всероссийский союз пациентов выступает с инициативой организации обсуждения и всестороннего и компетентного анализа законопроекта о реформе обязательного медицинского страхования среди органов власти, экспертного и пациентского сообщества.
Источник: Информационная служба ВСП