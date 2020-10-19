Всероссийский союз пациентов предупреждает о рисках ограничения прав пациентов в связи с реформой ОМС

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Всероссийский союз пациентов предупредил о рисках ограничения прав пациентов и снижении эффективности бюджетных расходов в случае принятия изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Предложения ВСП направлены в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.

В настоящее время происходит активное общественное обсуждение проекта Федерального закона № 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

ФФОМС предлагается включить в число участников обязательного медицинского страхования (ОМС) и возложить на фонд полномочия, осуществляемые страховыми медицинскими организациями – организацию оказания и оплаты медицинской помощи.

Предполагается, что федеральные медицинские организации будут осуществлять свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и ФФОМС.

«Изменения предполагают переход в сторону сметно-распределительной системы, что идет в разрез с развивавшейся многие годы страховой моделью, — говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. — Ее главным преимуществом является ответственность страховой медицинской организации за качество медицинской помощи, которую получает застрахованный, а равенство медучреждений гарантировано правом свободного выбора для пациента медицинской организации. Переход к сметно-распределительной модели финансирования федеральных медицинских организаций и подчинению их напрямую ФФОМС может привести к снижению доступности и качества медицинской помощи».

«ФФОМС и медучреждения подчиняются Минздраву, а значит налицо потенциальный конфликт интересов. Фонду потребуется дополнительно создать структуру для контроля защиты прав пациентов, фактически дублирующую функционал страховых медицинских организаций. Выведение федеральных медучреждений в отдельную группу, которую не смогут проверять страховые медицинские организации, может обесценить труд последних лет по развитию независимой экспертизы и формированию института страховых представителей, — считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Нововведение может привести к росту забюрократизированности и ограничению прав пациентов. И к этому есть несколько предпосылок:

Передача ФФОМС функций по защите прав пациентов идёт в разрез, как с действующим законодательством, так и с национальными проектами в сфере здравоохранения в части формирования системы защиты прав пациентов. Данная система была сформирована и закреплена в нормативных документах по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

ФФОМС не сможет беспристрастно выполнять функции по защите прав пациентов. Находясь в зависимости от Минздрава России, он должен будет рассматривать обращения пациентов, которым оказана медицинская помощь в лечебных учреждениях, подчиненных Минздраву России.

Вызывает сомнение экономическая эффективность такого решения. ФФОМС придется создать фактически параллельную систему защиты прав пациентов (колл-центры, систему представителей по защите прав пациентов и т.д.), которая уже создана и работает на базе страховых медицинских организаций.

Законопроектом предусматривается формирование отдельного бюджета и лимита объемов медицинской помощи, которая будет оказываться федеральными медицинскими организациями в рамках ОМС. Вызывает вопрос - как будет происходить оперативное увеличение вышеуказанного лимита объемов помощи, в случае его исчерпания субъектами Российской Федерации. Выделение отдельного бюджета и объемов должны сопровождаться механизмом оперативного увеличения и индексации. В обратном случае регионы могут столкнуться с ситуацией, когда при исчерпании лимитов объёмов медицинской помощи по ОМС в федеральных медицинских организациях направление пациентов будет полностью прекращено.

Всероссийский союз пациентов выступает с инициативой организации обсуждения и всестороннего и компетентного анализа законопроекта о реформе обязательного медицинского страхования среди органов власти, экспертного и пациентского сообщества.

Источник: Информационная служба ВСП